Рядко зелено огнено кълбо избухна в небето над Австралия (СНИМКИ)

Н еобичаен зелен метеор се взриви в небето над Австралия, като предизвика ярка светкавица, която се виждаше на километри, и силен взрив, който зашемети местните жители долу.

Камерите на летище "Кернс" в Куинсланд заснеха видео на експлодиращия метеор, известен като болид, в 21:22 ч. местно време на 20 май. На видеоматериала, качен на страницата на летището във Facebook, се вижда как първоначална зелена светкавица осветява нощното небе преди вторична бяла светкавица.

Допълнителни кадри, заснети със смартфони, автомобилни камери и охранителни камери, показват, че светкавицата е била видима чак до Нормантън, който се намира на около 370 мили (600 км) западно от Кернс, съобщава The Guardian. Звукът от експлозията се е чул най-ясно над град Кройдън, който се намира на около 60 мили (100 км) източно от Нормантън, което предполага, че метеорът е експлодирал някъде над главата.

