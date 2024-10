Мощна експлозия на бензиностанция в Чечня

С поред руската информационна агенция „Астра“ експлозия е повредила газово съоръжение в руския град Грозни, столица на полуавтономната Чеченска република.

На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда как бензиностанция е обхваната от огромна експлозия, която създава голямо огнено кълбо и изстрелва отломки в околните райони, предава Newsweek.

Gas station explosion in Chechnya, Russia.



Reportedly multiple people were killed - likely one of them can be seen as this video starts... 👀#russia #chechnya #explosion #safety #osha pic.twitter.com/WDnRxFTb5n — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 13, 2024

Чечения се управлява предимно от Рамзан Кадиров, проруски силов лидер, поставен от Кремъл след две опустошителни войни с участието на чеченски сепаратисти и ислямски фундаменталисти през 90-те и 2000-те години. През последните месеци руска инфраструктура и военни съоръжения бяха многократно поразявани от украински безпилотни самолети, въпреки че причината за взрива в събота не е ясна.

Украинската медия РБК-Украйна съобщи, че експлодиралата бензиностанция се е намирала в близост до колеж. Позовавайки се на прокремълски канали в Telegram, тя съобщи, че най-малко четирима души са ранени, включително майка и дете, които са били ударени от отломките на експлозията. Не са публикувани официални данни за жертвите и не е ясно какво е причинило експлозията.

An explosion and fire at a service station in Russia's Chechnya kills 4 https://t.co/CxZu4LUafy — Carol J Williams (@cjwilliamslat) October 13, 2024

Напрежението в размирния руски Кавказки регион, който включва доминираната от мюсюлмани Чечня, нарасна, като тази седмица Кадиров заплаши да обяви „кръвна вражда“ срещу руски депутати от съседните региони Дагестан и Ингушетия, които според него са замесени в заговор за убийството му.

Кадиров заяви, че кръвната вражда ще бъде обявена, ако депутатите от Държавната дума Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, както и дагестанският сенатор Сюлейман Керимов, не докажат, че не са замесени в предполагаемия заговор.

През септември двама охранители бяха застреляни в московския офис на Wildberries, най-големия онлайн търговец на дребно в Русия, в бизнес спор, в който според сведенията са замесени хора, лоялни на Кадиров, и руски политици, които той заплашва с кръвопролитие. Кадиров определи твърденията, че е замесен в инцидента, като опит за „противопоставяне на цели нации заради вътрешни спорове“.

Massive fuel tank explosion in Russia’s #Chechnya kills four. Footage shows the moment a fuel tank explodes at a petrol station in Chechnya, in #Russia, causing a huge fireball. Four people, including two children, were killed in the blast.#PoliticalUprising pic.twitter.com/n8DSsE4aod — Political Uprising (@Political_Up) October 13, 2024

В петък трима души бяха убити в съседна на Чечения Ингушетия, след като по данни на руската информационна агенция ТАСС беше стреляно по автомобил, в който е бил местен служител по сигурността. Кавказкият регион продължава да бъде измъчван от насилие, приписвано на ислямски фундаменталисти, сепаратисти и организирана престъпност.

Също така в събота редица прокремълски военни блогъри съобщиха, че руски военен самолет, идентифициран от един от тях като изтребител Су-34, е бил свален от украинските сили.

Grozny, the capital of Chechnya: an explosion at a gas station killed four yesterday. pic.twitter.com/XkWZYLKJjC — donsmallworks (@donsmallworks) October 14, 2024

Според Олександър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, през последните няколко седмици Русия е прехвърлила 50 000 войници в своята Курска област, за да подкрепи продължаващата контраофанзива.

През август украинските сили предприеха изненадваща атака в Курска област, завземайки редица градове и села, преди линията да бъде стабилизирана от руски подкрепления.

* Във видеото: 27 загинали при взрив на бензиностанция в Русия, сред тях и деца

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase