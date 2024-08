„Докторите казват, че имам тяло на младо момче“: Кадиров проговори за здравето си

Ч еченският лидер Рамзан Кадиров отново отхвърли слуховете за здравословното си състояние, като каза на последователите си в социалните медии: „Докторите казват, че имам тяло на млад човек“.

Кадиров, един от ключовите съюзници на руския президент Владимир Путин в неговата пълномащабна война срещу Украйна, предаваше на живо в сайта на социалните медии VKontakte по време на вечерна разходка, когато последовател го попита за здравето му.

