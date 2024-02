Каскада от разтопена лава: Кадри показват редкия феномен "огнен водопад" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Р ядък природен феномен е заснет на видео. Явлението е наречено "огнен водопад" и е наблюдавано в Национален парк “Йосемити” в САЩ, където водопадът изглежда като каскада от разтопена лава. Видеото, заснето на 22 февруари, показва от няколко ъгъла водопада “Хвощ”.

Този феномен е известен като "Огнен водопад". Илюзията може да се види само от средата до края на февруари всяка година в калифорнийския парк. Тя се появява, когато слънцето залязва под много специфичен ъгъл, при който светлината попада върху водопада, за да създаде ефект, сякаш водата гори.

Във видеото, заснето от Шринивасан Маниеван, се вижда как зрители чакат в близост до наблюдателна площадка, за да зърнат рядкото явление. С напредването на времето водата изведнъж засиява, сякаш е подпалена. Изглежда, че цветът на сиянието на водопада става все по-ярък, докато слънцето продължава да залязва.

A rare 'firefall' phenomenon can be seen during mid to late February at Yosemite National Park, when the sunset hits the waterfall at just the right angle. pic.twitter.com/jhFhmZALkj

Всяка година природният парк се радва на голям брой посетители, които се събират с надеждата да видят рядкото явление. Въпреки това има някои строги критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи огненият водопад.

На първо място, той е много зависим от времето, тъй като небето трябва да е кристално чисто, за да може слънчевата светлина да достигне до водата. Това посочва туристическият информационен сайт Yosemite.com. По време на сезона на огнените водопади има много малък прозорец от време, докато слънцето залязва, за да се създаде илюзията, така че ако през това време облаци закриват слънцето, тя не се случва.

Това зависи и от количеството вода, което се стича по скалата. Илюзията се проявява в пълна степен само когато в “Хвощ” има достатъчно вода, за да отразява светлината.

Така че трябва да има достатъчно сняг, за да се подава вода към водопада. Но това трябва да бъде съчетано и с топли условия, така че снегът да се разтопи достатъчно, за да се влее във водопада.

Все още е възможно да се види сиянието на "огнения водопад", ако условията са студени и има само малко вода, която тече над скалата, съобщава Yosemite. Светлината все още ще се отразява върху малка струйка вода. Илюзията за течаща лава обаче не постига пълния си ефект, ако над скалата не пада много вода.

Туристите могат да планират посещението си, за да видят "огнения водопад", като предварително проверят нивата на водния поток. Уебкамерата на водопада представя на живо няколко района на националния парк, което означава, че потенциалните туристи могат да погледнат водопада “Хвощ”, за да преценят водния му поток, преди да се отправят на пътешествие.

Have you ever seen the #Yosemite #FireFall?



This natural phenomenon happens each February when sunlight shines on a waterfall on El Capitan.



This year is it only visible from February 10-25 and usually just before sunset! pic.twitter.com/h7eplqt8wI