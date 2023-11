Изненада! Най-големият водопад в света е под водата

З наете ли, че най-големият водопад в света се намира под вода. Най-високият водопад на Земята се извисява на цели 3,5 км. и в сравнение с него най-високият водопад на сушата - Анхел Фолс - бледнее.

Къде се намира този подводен гигант?

Най-високият водопад се нарича “Катаракта” на Датския проток и се намира под Датския проток между Гренландия и Исландия.

На това място водата пада от Гренландско море в Ирмингерско море в продължение на повече от 3 километра, като височината на този водопад е три пъти по-голяма от височината на емблематичния и обявен за най-висок водопад Анхел във Венецуела.

The world's largest waterfall is actually underwater Located in the Denmark Strait, it's nearly three times the height of Angel Falls pic.twitter.com/xp3abtJVPp

Водопадът е и невероятно широк, простира се на 160 километра и всяка секунда потапя около 5 милиона кубични метра вода.

Сгушен дълбоко под повърхността на океана, “Катаракта” е открит през 1989 г.

Знаем, че сигурно се чудите как се появява подводен водопад - в крайна сметка как водата "пада" под водата?

Според Националната агенция за океански и атмосферни изследвания всичко това е свързано с температурата на водата. Студената вода е по-плътна от топлата и затова, когато мразовитата, течаща на юг вода от Скандинавските морета се срещне с по-меката и топла вода на море Ирмингер, тя потъва. По-студената и по-плътна вода се спуска под по-топлата и се стича до морското дъно, като създава чудовищен водопад.

Investigating the world’s largest undersea waterfall in the Atlantic Ocean | The University of Barcelona is leading an expedition to investigate the world’s largest waterfall, which is actually located underwater between Iceland and Greenland. https://t.co/tS0vTcf6QF pic.twitter.com/bsKWfCsjbI