Огнен ад: Излязъл от контрол горски пожар премина от Калифорния в Невада

Н епредсказуемите ветрове и сушата създават трудности за пожарникарите, които се борят да забавят горския пожар с площ 70 000 акра (283,28 кв.км), който започна в калифорнийския национален резерват Мохаве и се разпространи през границата в Невада днес следобед, предаде ДПА.

Да получиш изгаряне, като паднеш на земята: Жегата в Аризона

Федералните противопожарни служби съобщиха, че към 14:00 ч. (21:00 ч. по Гринуич) в неделя пожарът в Йорк изобщо не е бил овладян.

The wildfire burning in the Mojave National Preserve has reached 70,000 acres with 0% of perimeter contained as of Sunday afternoon.

Coverage: https://t.co/N4fC8LXn8L pic.twitter.com/A4Nkc1U5zz