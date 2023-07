Екстремни горещини: Колко висока температура може да издържи тялото?

Л ятото означава по-топло време, което за жителите на северните страни обикновено е облекчение от студените температури, които носят зимните полярни вихри. Въпреки това през последните години тези студени периоди изглеждат почти като облекчение в сравнение със знойните горещини, които стават все по-често срещани.

По данни на Американската агенция за опазване на околната среда от 60-те години на миналия век насам честотата на горещите вълни непрекъснато се увеличава, както и тяхната продължителност и интензивност. От средно две горещини годишно преди 60 години на американците им се налага да се справят с шест.

Когато Съединените щати са се надпреварвали да стигнат за първи път до Луната, живакът в 50 града по време на горещините се е покачвал с 2 градуса над 85-ия персентил. Днес той е 2,3 градуса. Освен това всеки период на прекомерни горещини е с един ден по-дълъг и продължава средно около четири дни.

И може би по-важното е, че сезонът на горещите вълни е с 49 дни по-дълъг, отколкото по времето, когато Кенеди и Джонсън са били в Белия дом. Защо това трябва да е важно? Макар че хората могат да се аклиматизират до известна степен към високите температури, с горещите вълни, които ги връхлитат по-рано и по-късно от очакваното, те остават неподготвени и са изложени на по-големи рискове за здравето, свързани с екстремните горещини.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията високите температури могат да доведат до "топлинен удар, топлинни крампи, топлинно изтощение, дехидратация и смърт". Тези заболявания могат да засегнат всеки, но някои групи са по-уязвими, като "бременни жени, хора със сърдечни или белодробни заболявания, малки деца, възрастни хора, спортисти и работници на открито".

Средно над 700 души в САЩ умират от смърт, свързана с горещините, но горещите вълни могат да вземат много по-сериозни жертви. Ново проучване в Nature Medicine установява, че през 2022 г. над 60 000 души в Европа са починали заради екстремните горещини през миналото лято.

Каква е максималната температура на околната среда, която хората могат да издържат?

Поносимостта на всеки човешки организъм е различна, както и условията, при които той се излага на високи температури. Ключът към издържането на екстремни горещини е способността на тялото да се поти. Това е една от причините, поради които дори когато градусите навън надвишават температурата на тялото ви, можете да понесете горещината за известно време.

Този естествен механизъм за охлаждане работи толкова по-добре, колкото по-сух е въздухът, тъй като по-голямата влажност или водни пари във въздуха ограничават скоростта на изпаряване. За да измерят колко топлина може да понесе организмът, учените отчитат топлинния индекс, който отчита както топлината, така и влажността, за да даде представа за усещането за времето.

Този показател се нарича също така температура на мокрия термометър - температурата, която термометърът би отчел, ако около него се увие мокра кърпа. Според Зак Шладер, физиолог от Университета на Индиана в Блумингтън, температура на мокрия термометър от около 35º C е почти абсолютната граница на човешката поносимост.

След като температурата я надхвърли, процесът, при който тялото ви се освобождава от топлината, губи ефективността си да поддържа основната си температура. Няма да умрете на място, но неблагоприятните последици от високите температури ще започнат да причиняват увреждания на мозъка и органите при липса на възможност за бързо охлаждане.

