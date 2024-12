Обвиниха Пъф Деди в упояване и изнасилване на трима мъже

О ще трима са подали искове за сексуално насилие срещу Шон „Диди“ Комбс, (Пъф Деди) като твърдят, че са били упоени с питиета и след това изнасилени от рапъра през 2022 г.

Новите искове, за които първо съобщи TMZ, са подадени отделно чрез нюйоркски адвокат от анонимни ищци. В исковете се твърди, че ищците са ходили на партита с Комбс, в два от случаите в хотели, а в третия - в имението му в Хемптън, където той им е дал алкохолни напитки, след чието изпиване те бързо са изгубили съзнание и са се опомнили, когато той ги е изнасилвал.

Деди отрича всички обвинения и пледира, че е невинен. Адвокатите му заявиха пред TMZ, че трите нови съдебни иска са „пълни с лъжи“. Те добавиха: „Ще докажем, че са неверни, и ще потърсим санкции срещу всеки неетичен адвокат, който е подал измислени искове срещу него“.

Според NBC News всички ищци са мъже и в съдебните документи са идентифицирани само като Джон Доу. Нападенията, за които се твърди в документите, са се случили между 2019 и 2022 г.

Един от ищците твърди, че нападението му е било заснето и впоследствие е получил 2500 долара в брой от човека, който е управлявал камерата.

Във втора подадена жалба мъж твърди, че сътрудници на Комбс са го заплашвали, за да запази мълчание. NBC News съобщава, че третият ищец твърди, че през лятото на 2020 г. е бил отведен от „сътрудници“ на Комбс от основаната от него компания Bad Boy Records в резиденцията му в Източен Хамптън.

На партито мъжът започнал да се чувства зле и загубил съзнание. След това Деди и неговите сътрудници се редували да го нападат и изнасилват, се твърди в иска.

Адвокатът на мъжете, Томас Джуфра, нюйоркски адвокат, специализиран в дела за злоупотреби, заяви пред „Гардиън“, че трите отделни иска описват „шокиращо подобен модел“.

