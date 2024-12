Пъф Деди се оплака, че го шпионират в затвора

Р апърът Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) обвини федералното правителство, че го шпионират, докато е в затвора, и така възпрепятстват възможността му за справедлив съдебен процес.

TMZ получи съдебни документи, в които се излагат претенциите им, като се посочва, че федералните погазват конституционните му права. По-конкретно, юридическият му екип смята, че федералните служби са нахлули в конфиденциална комуникация между него и адвокатите му, което е довело до нахлуването в килията му.

A New York federal judge denied Sean "Diddy" Combs' request to be released on bail, finding "by clear and convincing evidence" that the hip-hop mogul is potentially dangerous. https://t.co/LLeZvofTkY