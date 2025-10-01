Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Г ърция ще спре да функционира поради 24-часова национална стачка срещу плановете на консервативното правителство да въведе 13-часов работен ден при определени условия, предаде агенция БГНЕС.

Транспортът в Атина, влаковете и фериботните услуги ще бъдат прекъснати, а учители, болничен персонал и държавни служители също ще се включат в мобилизацията, предаде АФП.

Протестите е планирано да се проведат около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, застъпвана от консервативното правителство на Кириакос Мицотакис.

Основният синдикат в частния сектор GSEE, който е начело на стачката заедно със синдиката в публичния сектор ADEDY, заяви, че реформата „застрашава здравето и безопасността на работниците и разрушава баланса между професионалния и личния живот“.

Прокомунистическият синдикат PAME обвини правителството, че се опитва да въведе „съвременно робство“ за работниците и да ги принуди да понасят „нечовешки работни часове и мизерни заплати“. Синдикатът отхвърли и това, което нарече „безмилостна дерегулация, която бързо напредва“ в Гърция от дълговата криза през 2009 г.

Законопроектът за реформата, който все още не е внесен в парламента, позволява на служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства,

срещу допълнително заплащане. В страна, в която икономиката се е възстановила след дълговата криза, но остава крехка, тази възможност вече съществува – но само ако служителят има двама или повече работодатели.

Мицотакис, на власт от 2019 г., отбеляза, че много млади хора в момента имат две работни места и искат да работят повече, за да печелят повече. „Ние гарантираме свобода на избор както за работодателя, така и за служителя. Защо това да е антисоциално?“, каза той по-рано този месец.

Министърът на труда Ники Керамеус подчерта, че мярката е „изключителна“ и по никакъв начин няма да бъде обобщена.

„Това е разпоредба, валидна за до 37 дни в годината, само със съгласието на служителя и с 40% увеличение на заплатата“,

заяви тя пред Mega TV тази седмица.

Въпреки спада на безработицата и устойчивия растеж – който според Европейската комисия е достигнал 2,3% миналата година – ниските заплати остават основен проблем за икономиката и една от основните грижи на гърците, наред с високите разходи за живот. Минималната заплата, въпреки че е повишена, е 880 евро на месец.

Парламентът все още не е включил обсъждането на законопроекта в календара си,

според пресслужбата му. Според Евростат гърците работят средно 39,8 часа седмично, в сравнение със средната стойност за ЕС от 35,8 часа. В туристическия сектор, по време на пиковия сезон, сервитьорите и готвачите работят по-дълги дни, понякога без седмична почивка.

Законният работен ден в Гърция е осем часа, с възможност за платен извънреден труд. Гърция вече е въвела възможността за шестдневна работна седмица, особено по време на пикови моменти определени сектори, като туризма.