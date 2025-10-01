Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Г ърция ще спре да функционира поради 24-часова национална стачка срещу плановете на консервативното правителство да въведе 13-часов работен ден при определени условия, предаде агенция БГНЕС.
Транспортът в Атина, влаковете и фериботните услуги ще бъдат прекъснати, а учители, болничен персонал и държавни служители също ще се включат в мобилизацията, предаде АФП.
Протестите е планирано да се проведат около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, застъпвана от консервативното правителство на Кириакос Мицотакис.
Основният синдикат в частния сектор GSEE, който е начело на стачката заедно със синдиката в публичния сектор ADEDY, заяви, че реформата „застрашава здравето и безопасността на работниците и разрушава баланса между професионалния и личния живот“.
Прокомунистическият синдикат PAME обвини правителството, че се опитва да въведе „съвременно робство“ за работниците и да ги принуди да понасят „нечовешки работни часове и мизерни заплати“. Синдикатът отхвърли и това, което нарече „безмилостна дерегулация, която бързо напредва“ в Гърция от дълговата криза през 2009 г.
A nationwide strike in Greece is set for October 1, 2025, with air traffic control staff joining in, leading airlines to warn passengers about possible disruptions.— Aviation (@Onyeabuo) October 1, 2025
The strike will last for 24 hours and is being organised by Greece's two largest unions, GSEE and ADEDY,... pic.twitter.com/qizU7zukX4
Законопроектът за реформата, който все още не е внесен в парламента, позволява на служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства,
срещу допълнително заплащане. В страна, в която икономиката се е възстановила след дълговата криза, но остава крехка, тази възможност вече съществува – но само ако служителят има двама или повече работодатели.
Мицотакис, на власт от 2019 г., отбеляза, че много млади хора в момента имат две работни места и искат да работят повече, за да печелят повече. „Ние гарантираме свобода на избор както за работодателя, така и за служителя. Защо това да е антисоциално?“, каза той по-рано този месец.
Министърът на труда Ники Керамеус подчерта, че мярката е „изключителна“ и по никакъв начин няма да бъде обобщена.
„Това е разпоредба, валидна за до 37 дни в годината, само със съгласието на служителя и с 40% увеличение на заплатата“,
заяви тя пред Mega TV тази седмица.
Въпреки спада на безработицата и устойчивия растеж – който според Европейската комисия е достигнал 2,3% миналата година – ниските заплати остават основен проблем за икономиката и една от основните грижи на гърците, наред с високите разходи за живот. Минималната заплата, въпреки че е повишена, е 880 евро на месец.
Парламентът все още не е включил обсъждането на законопроекта в календара си,
според пресслужбата му. Според Евростат гърците работят средно 39,8 часа седмично, в сравнение със средната стойност за ЕС от 35,8 часа. В туристическия сектор, по време на пиковия сезон, сервитьорите и готвачите работят по-дълги дни, понякога без седмична почивка.
Законният работен ден в Гърция е осем часа, с възможност за платен извънреден труд. Гърция вече е въвела възможността за шестдневна работна седмица, особено по време на пикови моменти определени сектори, като туризма.