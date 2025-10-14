Свят

Национална стачка парализира Гърция

Синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка

14 октомври 2025, 09:41
Източник: iStock

Д ържавните служители в Гърция днес излизат на 24-часова стачка, която бе свикана от Синдикалната федерация на държавните служители в Гърция АДЕДИ заради нов проектозакон за труда, който предвижда въвеждане на 13-часов работен ден и други промени, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. 

Миналата седмица АДЕДИ призова за стачни действия с искания за връщане на 13-ата и 14-ата заплата, съществено увеличение на заплатите, подписване на колективни трудови договори в публичния сектор, постоянна и стабилна заетост и премахване на нов дисциплинарен закон.

Вчера служителите на градския транспорт в Атина заявиха, че също ще се включат в стачката в началото и края на работния ден, за да подкрепят държавните служители. Заради това днес метрото и трамваите в гръцката столица ще работят в часовия диапазон от 09:00 ч. до 17:00 ч., а автобусите и тролейбусите – от 09:00 ч. до 21:00 ч. 

Вчера синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка, заради което влаковете в Гърция също няма да се движат днес, отбелязва „Катимерини“. 

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Основното протестно шествие в Атина е насрочено за 11 ч. на централния площад "Синтагма".

На 1 октомври се състоя 24-часова национална стачка срещу новото трудово законодателство, организирана от двата най-големи синдиката в държавния и частния сектор - АДЕДИ и ГСЕЕ, в която се включиха също моряците, служителите в градския транспорт и железопътните работници, а в Атина се проведе многохилядна демонстрация с искане за оттегляне на пакета от мерки, които въвеждат промени в работното време.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
