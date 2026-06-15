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Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

15 юни 2026, 10:46
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Ц ените на суровия петрол отбелязаха рязък спад, след като Пакистан, който влезе в ролята на медиатор за прекратяване на войната между САЩ и Иран, обяви постигането на рамково споразумение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди новината и заяви, че ключовият корабоплавателен маршрут през Ормузкия проток ще бъде отворен отново, съобщава BBC.

Мир в Близкия изток: САЩ и Иран слагат край на войната, отварят Ормузкия проток (ОБЗОР)

В понеделник международният бенчмарк Брент поевтиня с 4,3% до 83,55 долара за барел, докато американският лек суров петрол (WTI) отчете спад от 4,9%, спускайки се до 80,74 долара.

Премиерът на Пакистан Шахбаз Шариф обяви, че официалната церемония по подписването на мирното споразумение ще се състои в петък, 19 юни, в Швейцария. Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади също потвърди в ефира на държавната телевизия, че сделката със САЩ е финализирана. В същото време Тръмп написа в социалните мрежи краткото: „Нека петролът потече!“.

Въпреки оптимизма, експерти предупреждават за възможни трусове. Вандана Хари от анализаторската компания Vanda Insights отбеляза, че липсата на конкретни детайли около споразумението „вероятно ще вкара доза безпокойство и несигурност на пазара“, което може да доведе до силна волатилност на цените през следващите дни.

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Защо Ормузкият проток е толкова важен?

Корабоплаването през Ормузкия проток беше практически парализирано малко след като САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. След избухването на конфликта Техеран заплаши да атакува всеки кораб в района. Маршрутът е критичен за целия свят, тъй като през него преминават близо 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (ВПГ).

Глобалните енергийни пазари бяха подложени на истинско влакче на ужасите през последните месеци. Преди войната петролът сорт Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но в разгара на военните действия удари пик от близо 120 долара.

Нормализирането няма да стане за един ден

Енергийните експерти изрично предупреждават, че трафикът на танкери през протока не може да се възстанови веднага. Андрю Липоу от Lipow Oil Associates обясни, че първо районът трябва да бъде прочистен от морски мини – процес, който може да отнеме от няколко седмици до шест месеца. Освен това има огромно струпване на чакащи танкери, а рестартирането на петролното производство и товаренето на корабите също ще изисква време.

Пенсионираният вицеадмирал от ВМС на САЩ Марк Монтгомъри коментира пред BBC, че връщането към нормалния ритъм няма да се случи „за една нощ“.

„Бих казал, че ще отнеме между месец и 45 дни, за да се постигне пълен баланс в изпомпването и за да започнат корабите да влизат и излизат гладко“, обясни той.

Глътка въздух за Азия

Новината за мирното споразумение предизвика силен скок на фондовите борси в Азия в понеделник. Японският индекс Nikkei 225 скочи с 4,7%, а южнокорейският Kospi отбеляза ръст от над 5,2%. Азиатският регион беше сред най-тежко засегнатите от военния конфликт, тъй като е изключително зависим от вноса на петрол и газ именно от Близкия изток.

Източник: BBC    
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