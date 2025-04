Обилни валежи от сняг и дъжд блокираха пътища в Швейцария

О билни валежи от сняг и дъжд блокираха пътища и причиниха спиране на електричеството в Югозападна Швейцария, заявиха властите, цитирани от ДПА.

Без ток е и популярният ски курорт Цермат, разположен в южната част на страната, на границата с Италия.

Телевизия Ес Ер Еф съобщи, че в района се е натрупала нова снежна покривка с дебелина 55 см, а в района на прохода Сан Бернар, югозападно от Цермат, тя достига 100 см.

In den letzten 24 h fielen vom Maggiatal bis zu den Berner Alpen über 100 mm Niederschlag. Im Wallis und im Berner Oberland schneite es dank Niederschlagsabkühlung bis auf den Talboden. In Visp wurden am Morgen 30 cm Neuschnee gemessen! Aktuelle Warnungen: https://t.co/iCggkuQVYk pic.twitter.com/RgZTm8RvM6