Михаел Шумахер е летял до Швейцария

С мята се, че легендарният автомобилен състезател Михаел Шумахер е летял от Майорка за Швейцария за раждането на първото си внуче миналия месец, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Легендата на Формула 1 стои далеч от общественото внимание в продължение на 12 години, след като претърпя ужасяващ инцидент

по време на на ски във Френските Алпи, когато почти загуби живота си след падане. Шумахер беше поставен в медикаментозна кома заради фрактура на черепа, а по-късно претърпя две мозъчни операции.

В опит да защитят личния живот на спортната легенда, съпругата му Корина и децата му Джина и състезателният пилот Мик пазят подробности за текущото му състояние стриктно в тайна, като само избран брой близки приятели и роднини могат да посещават Шумахер.

След като първоначално се възстановява от травматичния инцидент в имението си в Швейцария, Шумахер се смята, че се е преместил в испанската си вила, за да продължи възстановяването си. Но според The Sun, Шумахер е направил

рядко пътуване до семейния дом край Женевското езеро, за да бъде с дъщеря си, когато тя роди.

В статията се твърди, че Шумахер е пътувал с хеликоптер, за да стане свидетел на специалното семейно събитие, като Джина и съпругът ѝ Йен Бетке посрещат дъщеря си Мили на 29 март. Обявявайки раждането на Мили в социалните медии, Джина и Иън написаха в Instagram: „Добре дошла на света, Мили, родена на 29 март, сърцата ни са по-пълни от всякога. Благословени сме да те имаме в живота си“.

Двойката сподели и снимка, на която двамата държат ръката на новороденото, като публикацията беше залята с поздравления и пожелания от приятели, семейство и фенове на шофьора.

28-годишната Джина е успешен ездач и е с Иън, който също е любител на конете, от 2017 г. Твърди се, че сред гостите на сватбата им – която се състоя във вилата в Майорка – са били братът на Михаел Ралф и неговият партньор Етиен Боскет-Касан, които бяха въвлечени в спор с бившата съпруга на Ралф Кора заради твърденията ѝ, че се е почувствала „наръгана с нож в сърцето“, след като е разбрала, че той е гей миналата година.

Остава неясно дали Шумахер е присъствал на церемонията,

за която се смята, че се е състояла в средата на следобеда и е била последвана от банкет и изпълнение на живо от кънтри група. Джони Хърбърт, близък приятел на Шумахер, каза, че е „фалшива новина“, че седемкратният световен шампион е присъствал на сватбата.

Този март Феликс Горнер, репортер на немската телевизия RTL, заяви, че повдига капака пред феновете относно статуса на Шумахер, като коментаторът на F1 разкрива, че той „вече не може да общува вербално“.

„Ситуацията е много тъжна“, каза Горнер, който се смята за един от най-близките журналисти до семейството на Шумахер и надежден източник за здравето му. „Той се нуждае от постоянни грижи и е напълно зависим от своите болногледачи. И

той вече не може да се изразява устно“

каза той.

Горнър коментира и общата ситуация около Шумахер и личния характер на живота му след трагичния инцидент през 2013 г. „В момента има максимум 20 души, които могат да се обърнат към Михаел“, добави той. „И според мен това е правилната стратегия. Защото семейството действа в най-добрия интерес на Михаел. Те винаги са пазили стриктно личния му живот и това не се е променило“.

В събота Mail Sport съобщи ексклузивно, че Шумахер е взел участие в благотворителна инициатива по молба на другата икона на Формула 1 сър Джаки Стюарт.

Michael Schumacher has signed a helmet for Jackie Stewart's dementia charity with the help of his wife Corinna ❤️✍️



The helmet will be auctioned off after Jackie's tribute lap in Bahrain today. pic.twitter.com/TdZNwCTqbR