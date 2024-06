Природно бедствие връхлетя Франция и Швейцария, има загинали

В резултат на свирепите бури и проливните дъждове, които връхлетяха Франция, Швейцария и Италия този уикенд, загинаха петима души.

Трима души на 70 и 80 години загинаха в североизточната част на Франция, в района на Оуб, когато дърво премаза колата, в която пътуваха, по време на силните ветрове, съобщиха за АФП местните власти.

Четвъртият пътник е в критично състояние.

В съседна Швейцария двама души загинаха, а трети е в неизвестност, след като проливни дъждове предизвикаха свлачище в югоизточната част на страната, съобщиха от полицията в италианскоезичния кантон Тичино.

Според местния ежедневник La Regione загиналите са две жени, които са били на почивка в алпийския регион.

Службите за спешна помощ преценяват как най-добре да евакуират 300 души, пристигнали за футболен турнир в Печа, а други близо 70 души са евакуирани от ваканционен лагер в село Моньо.

По-рано полицията съобщи, че лошото време особено затруднява спасителните работи, тъй като няколко долини са недостъпни и са откъснати от електрическата мрежа.

Федералната система за предупреждение също така съобщи, че в част от кантона няма питейна вода.

В западния кантон Вале "няколкостотин" души бяха евакуирани и пътищата бяха затворени, след като Рона и притоците ѝ се преляха на различни места.

Footage of last nights flooding in Zermatt, Switzerland 🇨🇭



▪︎ 29 June 2024 ▪︎



The water level was reported to be even higher than it was during the previous week's flooding.



This indicates that the situation in Zermatt remains serious, with the town experiencing… pic.twitter.com/5KWHEnjPcj