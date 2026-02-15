Свят

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Докато технологията заличава границата между спомена и реалността, новата мода на т.нар. „Grief Tech“ обещава невъзможното – видеоразговори с покойници в реално време. Но дали дигиталното възкресение е лек за разбитите сърца или опасен капан, който ни пречи да продължим напред, превръщайки скръбта в платен абонамент?

15 февруари 2026, 12:42
„Обадих се на баща ми, който почина преди години": Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В началото на 2026 г. границата между живота и смъртта се превърна в софтуерен код. Докато технологичните гиганти се състезават в създаването на по-умни асистенти, една нова и стряскаща индустрия — т.нар. „Grief Tech“ (Технологии на скръбта) — обещава нещо невъзможно: да разговаряме с тези, които вече ги няма. Но на каква цена?

Всичко започна с едно видео в TikTok, което събра над 20 милиона гледания за денонощие. На него млада жена показва как провежда видеоразговор с баща си, починал през 2023 г. Гласът е неговият, жестовете са неговите, дори специфичният му хумор е там. „Това не е запис, това е алгоритъм“, обяснява тя през сълзи.

Това, което доскоро изглеждаше като епизод от сериала Black Mirror, днес е достъпно срещу абонамент от 19.99 долара на месец. Новата вълна от AI-клонинги използва хиляди чатове, снимки и гласови съобщения, оставени от покойниците, за да създаде техен „дигитален отпечатък“, който може да общува в реално време.

Възраждането на „дигиталните призраци“

Технологията зад това „възкресение“ е плашещо напреднала. Новите модели на изкуствен интелект вече не просто имитират гласа, те анализират психологическия профил на човека. Ако покойният ви роднина е бил саркастичен, неговият AI-клон ще бъде такъв. Ако е обичал да цитира класици, аватарът ще прави същото.

„Ние не просто съхраняваме паметта, ние я караме да се развива“, твърдят създателите на едно от най-популярните приложения в сектора. Според тях това е следващата стъпка в еволюцията на албумите със снимки — вместо да гледаш застинал образ, ти взаимодействаш с него.

Психолозите бият тревога: Можем ли да спрем да скърбим?

А от другата страна са хората, които намират утеха.

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“, споделя потребител. 

Докато хиляди хора намират утеха в „дигиталното сбогуване“, експертите по психично здраве са ужасени. Основният въпрос е: помага ли това за преодоляване на загубата или ни държи заклещени в безкраен цикъл на отричане?

„Скръбта има край, защото смъртта е окончателна. Когато премахнете окончателността, вие премахвате и способността на човешката психика да се излекува“, предупреждават водещи клинични психолози. Те се опасяват, че хората могат да развият тежка зависимост към своите „дигитални призраци“, превръщайки ги в патерица, която им пречи да продължат живота си в реалния свят.

Етичната пропаст: Кой притежава душата ни в облака?

Освен психологическите рискове, темата отваря и огромна правна дупка. Имаме ли право да „съживяваме“ някого, ако той изрично не е дал съгласието си приживе? Може ли един AI-клон да бъде използван за измами или за промяна на завещания?

В момента законодателството изостава от технологиите. Докато компаниите събират данни от стари чатове в WhatsApp и Messenger, за да „хранят“ алгоритмите си, въпросът за „дигиталното наследство“ остава нерешен.

Бъдещето: Утеха или кошмар?

Светът е разделен. За едни това е най-великото хуманитарно приложение на изкуствения интелект — шанс за още един последен разговор, за недоизказаните думи и за лекуване на травмите. За други това е върховната проява на арогантност от страна на технологиите, опит да се монетизира най-интимното човешко чувство — болката от загубата.

Едно е сигурно - дигиталните клонинги са тук и те няма да изчезнат. Въпросът не е дали можем да разговаряме с мъртвите, а дали сме готови да чуем отговорите им.

Технологии на скръбта AI-клонинги Дигитални призраци Разговор с мъртвите Психологически рискове Етични въпроси Изкуствен интелект Дигитално наследство Преодоляване на скръбта Бъдеще на технологиите
