Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

У еднаквяване на настоящия и постоянния адрес при критерия за уседналост, отпадане на бонус точката, ако детето е посещавало ясла и „незабавен“ прием за деца на затворници и арестанти. Това се предлага с промени в наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски гради и подготвителни групи в София, които са качени за обществено обсъждане. То ще продължи до 24 февруари.

Идеите за промени вече предизвикаха бурни реакции сред родителите в най-голямата фейсбук група за детските ясли и градини в столицата, в която членуват над 64 000 души, пише „24 часа“.

Сега уседналост по постоянен адрес носи повече точки. Според общината изравняването на тежестта ще осигури шанс за равнопоставеност при приема на децата както на собствениците на жилища, основно заявяващи постоянен адрес, така и на тези, които живеят под наем или не пребивават дългосрочно в София, затова разполагат само с настоящ адрес в столицата.

Освен това се увеличават точките, които критерият за уседналост дава, така той ще тежи повече при формирането на общия бал. Промяната гласи, че постоянен или настоящ адрес в София, който не е променян към датата на класиране през последните 3 години, ще носи 8 точки. Ако не е променян през последните 1 до 3 години, ще носи 5 т., а през последната 1 година – 3 т. При кандидатстване за ясли или първа градинска група ще се взема уседналостта на родителя, на чийто адрес е регистрирано детето – сега няма такова изискване.

Ако семейството живее в кметство, в което няма детска градина, но кандидатства за прием в друго кметство в същия административен район, получава бонус 1 точка.

Предвижда се и облекчение трудовият статус на родителите вече да се проверява служебно – за работещите по трудово или служебно правоотношение и за тези в отпуск за отглеждане на дете. Служебна бележка от работодател ще се иска само, ако при проверката не се установи трудовият статус, който родителят е заявил.

Предлага се точката за посещение на ясли да отпадне от учебната 2027/2028 г., т.е. последно от нея ще се възползват децата, родени през 2023 г., които сега ще кандидатстват за прием в първа градинска група през учебната 2026/2027 г.

В социалните критерии да влезе още един, гласи проектът – дете, чийто родител е поставен под пълно или ограничено запрещение или е изчезнал и няма сведения за него, да получава 4 точки допълнително. Толкова точки ще получават и децата с член в семейството, който е с трайно намалена трудоспособност над 70%.

Ако родител е „задържан“ и е с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на основание чл. 63, ал. 12 от НПК или изтърпява наказание „лишаване от свобода“, детето ще бъде незабавно прието в ясла или градина.

Родители се възмущават, че това означава предимство пред деца, които например са пълни сираци – за тях нер се предвижда „незабавен“ прием. В момента деца с родител в затвора се приемат по еднакъв ред с кръгли сираци, а работна група, пред която се подават документите, разглежда по-специфични казуси.

Общината предвижда да създаде и своя програма за компенсации за работещи в общински ясли и градини, чиито деца не са приети. В момента такива компенсации се изплащат от държавата за всички деца, останали извън яслите и градините.

Промяна има и в текстовете, предвиждащи отписването на дете. За децата от подготвителните групи, отписване ще следва при отсъствие над 15 дни в една учебна година. Сега правилото е общо и е над 30 последователни дни.

При записването на детето в градина родителите вече ще подписват договор с директора. Идеята е така всички права и задължения както на родителите, така и на персонала на детското заведение да бъдат регламентирани.

Според документа всички промени трябва да влязат в сила за следващата учебна година и да важат при голямото класиране още този май. Изключение се прави само за отпадането на бонус точката от посещението в ясли. Но дали всички предложения ще влязат в сила, зависи от гласуването в СОС.