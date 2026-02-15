Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

"Вие сте светлината. Бъдете свободни!" Така се сбогува с шестте жертви от Петрохан и Околчица близката им приятелка Невена Станева.

Името ѝ се появи в публикувана справка на ДАНС като единствената жена в групата на Ивайло Калушев, пише "24 часа".

По свидетелски показания и документи Невена е живяла с Калушев и дясната му ръка Деян Илиев още преди години в село Краево, а след това е пътувала с групата на гуруто и учениците му в Мексико.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

"Обичам ви, Иво, Ники, ****, Пламен, Дечо, Ивей", пише Невена, като скрива името на 15-годишната жертва в трагедията "Петрохан-Околчица".

В основата на случая „Петрохан - Околчица” стои Ивайло Калушев - умен, интелигентен, но също така хитър и манипулативен. Докато той е бил в Мексико, е имал възможност да попадне в среди, които представляват интерес за българските служби. Вероятно нещата започват точно оттук. В даден момент този човек е станал оперативно интересен, след което отношението му със службите и по-специално с ДАНС, са се задълбочили. Калушев вероятно е започнал да изгражда мита за себе си и организацията, която представлява – като духовен водач и като човек, свързан със службите и изпълняващ държавни поръчки, базирани на националната сигурност. Това каза бившият директор на НСБОП ген. Кирил Радев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS .

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

По негови думи в основата на всичко стои материалният интерес на Калушев. „Той е имал възможност да манипулира хората, които са били в неготово обкръжение – събира пари, много хора са му били дарители”, коментира Радев. Той е на мнение, че Калшув е заблудил държавните органи, министри, представители на бизнеса. Експертът каза още, че „парите са били необходими на Калушев, за да създаде тези бази, които му дават възможност да реализира скрития си замисъл – сексуалния си нагон”.

„За мен и шестте убийства са убийства по сценарий”, каза още той. Според него Ивайло Калушев е убил 22-годишния Николай и 15-годишното момче.

Според генерала останалите мъже дълбоко са вярвали в мита за Калушев като духовен водач и пряко свързан със сигурността на държавата и са „били да готови да направят абсолютно всичко за него”. По негови думи те са „изпаднали в заблуда, че изпълняват нещо специално”.

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

По отношение на родителите на децата, които са били в групата на Ивайло Калушев, Радев смята, че те не са случайни, а са част от кръга на мъжа – „те са преки наблюдатели на това, което се случва, без да допуснат, че нещата могат да стигнат дотук”. Според него тези родители са смятали, че децата им са в сигурни ръце, не са предполагали, че нещо може да им се случи.

Радев смята, че няма да се стигне до съдебна зала и никой няма да понесе отговорност.

Мистерията започна в началото на февруари 2026 г., когато в района на хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а сградата бе умишлено подпалена. Жертвите се оказаха членове на паравоенното сдружение НАКЗТ (Национална агенция за контрол на защитените територии), което от години действа като „частна полиция“ в региона. Разследването се разрастна мълниеносно на 8 февруари, когато в изоставен кемпер под връх Околчица бяха намерени мъртви още трима души: лидерът на групата Ивайло Калушев, неговият сътрудник Николай Златков и 15-годишно момче. Първоначалните експертизи сочат към смразяваща комбинация от убийства и самоубийства, извършени със законно притежавано от Калушев оръжие.

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

Трагедията предизвика огромен политически скандал, след като стана ясно, че сдружението е имало официални споразумения с министерства и е провеждало съвместни тактически обучения със спецчастите на МВР. В публичното пространство изплуваха шокиращи версии – от разправа заради видяно „нещо, което не е трябвало“ (свързано с наркотрафик или златодобив), до разследване за педофилска мрежа и сектантски практики в групата. Докато прокуратурата и МВР си прехвърлят отговорността за липсата на превенция въпреки подаваните сигнали, случаят „Петрохан-Околчица“ остава най-тежката криминална енигма в най-новата ни история, оставяйки след себе си шест трупа и десетки въпроси без отговор.