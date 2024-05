NYT: Израел е използвал американски бомби при смъртоносната атака в Рафа

С поред информация на вестник New York Times Израел е използвал произведени в САЩ бомби при удара, който уби 45 души в град Рафа.

Очевидец на израелския обстрел в Рафа: Всички тези хора са мъченици

Атаката беше осъществена срещу лагер за разселени палестинци в покрайнините на града и предизвика възмущение по целия свят.

US-made munitions used in deadly strike on Rafah tent camp, CNN analysis showshttps://t.co/kschBxHsB4