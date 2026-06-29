Филмът за Майкъл Джексън счупи рекорда за най-гледана биографична лента в историята

Н овият биографичен филм за Майкъл Джексън официално изпревари „Опенхаймер“ и се превърна в най-касовата биографична лента на всички времена, натрупвайки внушителните 977 милиона долара в световния боксофис. Продукцията вече държеше рекорда за най-успешен музикален биопик, след като задмина „Бохемска рапсодия“ (филма за Queen от 2018 г.), но сега надмина и шедьовъра на Кристофър Нолан от 2023 г. за бащата на атомната бомба, съобщава BBC.

Режисиран от Антоан Фукуа, филмът „Майкъл“ разказва историята на покойния американски изпълнител – от детските му години като звезда в семейната група Jackson 5 до превръщането му в соловия Крал на поп музиката.

В главната роля влиза Джафар Джексън, който е племенник на певеца в реалния живот, а Колмън Доминго и Ниа Лонг превъплъщават неговите родители.

Още с премиерата си през април, лентата събра 217 милиона долара в глобален мащаб само за първата си седмица, изпреварвайки други хитови музикални биографии като „Straight Outta Compton“ (2015) и „Бохемска рапсодия“ (2018). Продукцията вече е и най-успешният филм в историята на студиото Lionsgate, изпреварвайки „Игрите на глада: Възпламеняване“ от 2013 г.

Michael Jackson movie becomes highest-grossing biopic of all time https://t.co/0y0TaLmWMK — BBC News (UK) (@BBCNews) June 29, 2026

Любопитното е, че „Майкъл“ успя да задмине „Опенхаймер“, въпреки че филмът на Кристофър Нолан се възползва от огромния вайръл феномен „Барбенхаймер“ през лятото на 2023 г., когато вълна от мемета в интернет накара милиони зрители да гледат в един и същи ден две коренно различни премиери – „Барби“ и „Опенхаймер“.

Умишлено спестените скандали

Продукцията се оказа огромен хит сред милионите фенове на изпълнителя по света благодарение на детайлното представяне на неговото детство и мащабните възстановки на емблематичните му концерти и видеоклипове. Джафар Джексън (син на Джърмейн Джексън) получи специални похвали за превъплъщението в чичо си.

Много критици обаче определиха филма като опит за „избелване“ на биографията му, твърдейки, че лентата показва твърде „стерилизирана“ версия на неговия живот и кариера. Причината за това е, че в проекта изобщо не се разглеждат обвиненията в сексуално насилие срещу покойния певец. Заради историческо споразумение за конфиденциалност (NDA), част от кадрите, които са засягали тези теми, са били изрязани.

От „The Hollywood Reporter“ отбелязаха, че филмът „дава на дългогодишните фенове точно това, което искат – музиката“, но от „The Telegraph“ подчертаха, че продукцията „отказва да се изправи пред слона в стаята“. Изданието „The Independent“ отиде още по-далеч, описвайки проекта като „зловещ и бездушен опит за източване на пари“.

Лошите ревюта от страна на експертите обаче не спряха феновете, които масово оцениха филма много по-високо от критиците в сайтове като Rotten Tomatoes. „Майкъл“ е финансово подкрепен от фонда, управляващ наследството на суперзвездата, и използва оригиналните вокали на Джако за музикалните сцени, които доминират в екранното време. Според американското издание „Variety“, Lionsgate планира да издаде поне още един филм, посветен на живота на Джексън.

Бум в стрийминг платформите

Освен че напълни киносалоните, новият филм предизвика и огромен скок в стрийминга на песните на поп иконата.

През последния месец Майкъл Джексън е най-слушаният изпълнител в Обединеното кралство в YouTube, генерирайки двойно повече гледания от следващия в класацията – канадската звезда Дрейк.

„Billie Jean“ – вероятно най-популярната му песен – в момента е най-стриймваното парче в Spotify в световен мащаб.

Веднага след премиерата на филма Кралят на попа стана и най-слушаният артист в Spotify за Великобритания, като към момента на писане на статията все още се задържа на престижната трета позиция.

Междувременно компилацията „The Essential Michael Jackson“ успя да пребори конкуренцията на ирландската рап група Kneecap и се завърна на първото място в класацията за албуми на Обединеното кралство.