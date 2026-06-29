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Голямата грешка с кафето в жегата: Как натоварва сърцето до краен предел

Летните горещини са време не само за дългоочаквани отпуски и релакс край морето, но и време на изключително натоварване за сърдечно-съдовата система

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 юни 2026, 15:02
Голямата грешка с кафето в жегата: Как натоварва сърцето до краен предел
Източник: iStockPhotos/Guliver

Л етните горещини са време не само за дългоочаквани отпуски и релакс край морето, но и време на изключително натоварване за сърдечно-съдовата система. Докато се наслаждаваме на слънцето, сърцата ни работят на предела на своите възможности.

Защо горещините оказват толкова тежко влияние върху сърцето и как да се избегне инфаркт, обясняват кардиолозите.

Какво се случва с кръвоносните ни съдове по време на жега

Когато живакът в термометъра се покачва бързо, тялото ни активира аварийна система за охлаждане. За да освободи излишната топлина и да предотврати прегряването на организма, кръвоносните съдове в кожата се разширяват възможно най-много.

Този спасителен механизъм обаче има сериозен страничен ефект: кръвното налягане спада рязко. За да компенсира този спад и да гарантира, че мозъкът и органите получават кислород, сърцето е принудено да бие много по-бързо.

Ситуацията се обостря критично от обилното изпотяване. Заедно с потта тялото бързо губи течности и жизненоважни електролити – калий, магнезий и натрий, които са отговорни за поддържането на нормален сърдечен ритъм. В същото време, поради загубата на течности, кръвта става по-гъста, което значително увеличава риска от фатални кръвни съсиреци (тромбове).

Кой е изложен на най-голям риск

Най-голяма опасност съществува за хората с вече съществуващи сърдечно-съдови заболявания: коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, хипертония или аритмия. Възрастните хора също са изложени на висок риск, тъй като естественият механизъм за терморегулация на тялото отслабва значително с възрастта.

Лекарите подчертават скритата опасност за тези, които редовно приемат лекарства за кръвно налягане, бета-блокери или диуретици. Когато се комбинират с високи температури, тези медикаменти могат да имат непредвидими ефекти, водещи до замаяност и загуба на съзнание. Дори относително здравите хора не трябва да отслабват бдителността си.

Медицинският опит показва, че дори на 40-годишна възраст недостатъчният прием на вода (или замяната ѝ с кафе и чай) в горещо време гарантирано води до тежка тахикардия и изтощение, а активната работа в градината при 34°C често завършва с повикване на линейка поради инфаркт.

Кога незабавно да повикате лекар

Жегата не прощава пренебрегването на симптомите. Нуждаете се от спешна медицинска помощ, ако почувствате:

  • Остра или притискаща болка в гърдите и внезапен задух;
  • Пулс, който се е покачил над 120 или е паднал под 50 удара в минута, придружен от общо влошаване на състоянието ви;
  • Внезапна поява на силна слабост, усещане за нестабилност в краката, замъглено зрение или дезориентация;
  • Загуба на съзнание, дори и за няколко секунди.

Как да се справите с жегата

За да преминете през горещите дни без вреда за здравето си, трябва да предприемете превантивни мерки. Основното правило е да пиете чиста вода, преди да почувствате жажда, тъй като жаждата е знак, че вече сте дехидратирани. В горещо време трябва поне да удвоите приема на течности.

Лекарите също така строго забраняват всякаква физическа активност по време на пиковите слънчеви часове – от 11:00 до 17:00 ч.

Защитете главата си с леки шапки, заложете на свободни дрехи в светли цветове и включете в диетата си храни, богати на калий и магнезий.

За пациенти с хронични заболявания е жизненоважно редовно да следят кръвното си налягане и задължително да се консултират със своя лекар относно възможни корекции в дневните дози на лекарствата си.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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