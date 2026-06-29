Кой е мексиканският „Батман“? Мистериозен отмъстител лепи крадци за стълбове с тиксо

М ексикански отмъстител, наречен „Батман“, се издирва от полицията, защото се предполага, че е преследвал заподозрени крадци на мотоциклети из града и ги е залепвал с тиксо за уличните стълбове, пише The New York Post.

Най-малко петима мъже са били открити безпомощни, след като са били залепени с тиксо за улични стълбове в рамките на 10 дни, започвайки от 13 юни в района на Лагос де Морено, Халиско.

Много от предполагаемите крадци са били и с нарисувани по лицата котешки мустаци и изписана на испански думата „крадец“, според няколко изображения, публикувани от мексиканския журналист Луис Карденас в платформата X.

🚨 En Jalisco, tras la falta de ayuda por parte de las autoridades, un héroe anónimo empezó a cazar ladrones robamotos. Hasta el momento, ya lleva cinco en diez días y lo apodan el 'Batman de Lagos de Moreno'. pic.twitter.com/C1AJYqGIcO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 24, 2026

Отмъстителят, когото Карденас нарича „Батман от Лагос де Морено“, е оставял уж откраднатите мотори в близост до мъжете, за да изложи на показ престъпленията им, съобщава медията.

Една от снимките е уловила двама мъже, залепени с тиксо гръб в гръб за стълб, с розов знак над главите им и оставен мотоциклет пред тях.

Полицията третира завързаните мъже като жертви и се опитва да залови отмъстителя, заяви секретарят по държавната сигурност Хуан Пабло Ернандес, според информацията на медията.

Мъжете са били освободени от стълбовете и са прегледани за наранявания. Не е ясно дали срещу тях се води разследване за предполагаемите кражби.

Все още няма извършени арести, но полицията е идентифицирала две превозни средства, които може да са свързани с инцидентите.