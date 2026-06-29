България

Капан на задната седалка: Къде свършва ловът за „вайръл“ клипове в такситата и какво казва законът за правата ни?

Случаят с незаконен запис на момиче в такси взриви мрежите и припомни скандалите със скрити камери в Бургас. Къде са границите на личното пространство, кога заснемането се превръща в престъпление и как да защитим достойнството си според закона?

29 юни 2026, 13:09
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В ерата на социалните мрежи и безкомпромисното преследване на интернет популярност границите между публичното пространство и личното достойнство се размиват по-бързо от всякога. Нашумелият случай с млада жена, заснета в безпомощно състояние на задната седалка в такси и превърната в сензация в платформата TikTok, отново постави на преден план фундаменталния въпрос за това кога и къде е разрешено да бъдем снимани и как да защитим правата си.

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Случаят, разкрит в репортаж на NOVA, показва опасен сблъсък между стремежа към трупане на гледания и неприкосновеността на личността. Таксиметров водач заснема заспала клиентка и по-късно отказва да изтрие кадрите с аргумента, че видеото е станало популярно, позовавайки се на древната максима за „хляб и зрелища“. Според правните експерти обаче нито един стремеж към интернет слава или финансов дивидент от платформи не може да отмени действащото законодателство.

Конституционната бариера срещу произвола

Основният стълб, който брани гражданите от подобен тип посегателства, е заложен директно в Конституцията на Република България. Нейният тридесет и преди член изрично прогласява, че личният живот на гражданите е напълно неприкосновен и всеки има право на защита срещу посегателства върху неговата чест, достойнство и добро име. В същия текст е записана и законовата спирачка, според която никой не може да бъде фотографиран, филмиран или записван без неговото знание или изрично съгласие, освен в изрично предвидените от закона изключения.

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

В тази връзка юристите правят ясна демаркационна линия между легитимното охранително видеонаблюдение и незаконния личен запис. Заснемането с цел сигурност в обществения транспорт или в таксиметровите автомобили сами по себе си не е забранено, но то изисква задължително предварително уведомяване. Клиентът трябва да бъде информиран чрез ясен знак или стикер още преди да се качи в превозното средство. Самите записи пък могат да служат единствено за целите на сигурността и достъп до тях следва да имат само правоохранителните органи при разследване на инцидент. Разпространението им в публичното пространство с цел забавление превръща записа в брутално нарушение на закона.

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

Паралел с миналото: Скритите камери като престъпление

Настоящият скандал в таксито е продължение на тревожна тенденция от последните месеци, при която камери проникват в най-интимните сфери на гражданите. Преди броени месеци страната бе разтърсена от разкрития за скрити камери в козметични студиа и гинекологични кабинети. При тези случаи, включително при разследванията на Прокуратурата и ГДБОП за порнографски материали от салон в Бургас, където жени се разпознаха в сайтове за възрастни, нарушението преминава от административно в тежко криминално престъпление. Където гражданите очакват пълна конфиденциалност и уединение, тайното заснемане и последващото разпространение на кадри се преследва от Наказателния кодекс с ефективни присъди.

Къде законът допуска изключения

Българското право все пак предвижда хипотези, в които съгласие за заснемане не е необходимо, но те са строго ограничени. Гражданите могат да бъдат снимани свободно при провеждането на масови обществени мероприятия като митинги, шествия или концерти. Заснемането е легитимно и тогава, когато лицето е част от общ кадър или пейзаж на публично място, без образът му да е основен субект на снимката или видеото. Важно е обаче да се разбере, че таксито или затвореното търговско студио не представляват публично пространство в този смисъл – те са места за предоставяне на услуги, където се предполага зачитане на личното пространство на клиента.

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Инструменти за реакция и защита

Когато правата на дадено лице са нарушени и неговият образ е използван без съгласие, потърпевшите разполагат с няколко реални правни инструмента. На първо място, може да бъде сезирана Комисията за защита на личните данни, тъй като човешкият образ е носител на биометрични данни и злоупотребата с него подлежи на тежки административни санкции.

Наред с това, по реда на гражданското правопроизводство всеки има право да заведе иск за претърпени неимуществени вреди, изисквайки финансово обезщетение за преживяния публичен срам, увредената репутация и психическия дискомфорт. В случаите, когато заснемането съдържа елементи на умишлено злепоставяне или е извършено в зони на пълно уединение, потърпевшите следва незабавно да се обърнат към органите на МВР и Прокуратурата.

Накрая, чисто практическият и най-бърз начин за ограничаване на щетите в дигиталния свят остава официалното докладване на съдържанието до администраторите на съответната социална мрежа, които по силата на вътрешните си правила са длъжни да премахнат клипа своевременно.

„Много е важно да се знае, че това масово желание напоследък за вайръл съдържание не може да отмени нито един закон“, напомнят правните експерти, призовавайки гражданите да бъдат активни в защитата на своето достойнство.

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