Работник полетя от бетонна площадка в Русе

Р азследват трудова злополука с пострадал работник в района на корабостроителницата в Русе, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.bg .

Инцидентът е станал на 26 юни на ул. „Матей Стойков“.

54-годишен работник, извършващ почистване и рязане на клони, е паднал от бетонна площадка - с височина около 1,60 метра върху тревна площ и метална релса.

Пострадалият мъж е транспортиран в болница. За инцидента е уведомена Инспекцията по труда.

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Как се процедира при трудовата злополука

Трудовата злополука в Република България представлява внезапно увреждане на здравето, настъпило по време на или във връзка с извършването на възложената работа, както и при всяка друга работа, извършена в интерес на предприятието. Правната уредба на този въпрос е заложена в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е от ключово значение за осигуряване на социална защита и справедливост за работниците.Съгласно действащото законодателство, за трудова злополука се счита и всяка злополука, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място, както и при изпълнение на задачи, свързани с трудовата дейност, извън територията на самото предприятие.

Процедурата при настъпване на трудова злополука е строго регламентирана и започва с незабавно уведомяване на работодателя от страна на пострадалия или очевидец на инцидента. Работодателят е длъжен да извърши вътрешно разследване и да състави декларация за трудова злополука в срок до три работни дни след узнаването. Тази декларация се подава в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), където се извършва проверка и се издава разпореждане за признаване или отказ на злополуката като трудова.

Значимостта на правилното документиране се състои в правото на пострадалия на специфични обезщетения. Те включват парични компенсации за временна неработоспособност, както и евентуални пенсии за инвалидност или други социални плащания, в случай че злополуката доведе до дългосрочно увреждане на здравето. Отказът от страна на работодателя да декларира инцидента е нарушение на закона, като пострадалият има право самостоятелно да подаде жалба и да изиска разследване от страна на НОИ.

Защитата при трудови злополуки се развива паралелно с индустриализацията на страната, като целта винаги е била прехвърляне на част от социалния риск върху осигурителната система. Днес акцентът пада не само върху финансовото обезщетение, но и върху превенцията, като контролът се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.Основните аспекти на тази материя включват задължението за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, което е основна отговорност на работодателя. Неизпълнението на тези мерки може да доведе до административно-наказателна отговорност, независимо от изплащането на осигурителните обезщетения, което подчертава важността на спазването на правилата за безопасност в трудовия процес.