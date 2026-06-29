Сметката пристигна: Как Украйна и пазарите свиват „военната застраховка“ на Кремъл

Н а 18 юни Украйна предприе това, което руските служители описаха като най-мащабната атака с дронове срещу Москва от началото на пълномащабната война, изпращайки черен дим над югоизточния район Капотня и поразявайки главната петролна рафинерия на столицата за втори път в рамките на една седмица.

Впечатляващите кадри бяха моментна снимка на една по-тиха стратегическа промяна: два актива, които гарантираха военната издръжливост на Владимир Путин, биват притискани в един и същи момент.

През по-голямата част за войната два стълба вършеха тежката работа – единият черен, другият блестящ. Петролът поддържа притока на пари в хазната. Златото предлага изход от доларовата система, която Западът превърна в оръжие, пише американското издание Newsweek.

Сега украинските дронове атакуват физическата инфраструктура зад първия стълб, докато финансовите пазари обезценяват втория.

Суровият петрол сорт Brent падна с около една четвърт за месец до средата на 70-те долара, а Urals – сортът, който Русия действително продава, падна още повече, с около една трета, до нива малко над 60 долара.

Златото, което през януари достигна рекордно висок връх от над 5600 долара за тройунция, оттогава падна под 4100 долара – седеммесечно дъно и далеч под януарския си пик, въпреки че остава с над 20% по-скъпо в сравнение с преди една година.

Нито един от двата стълба все още не е рухнал. Но и двата се рушат.

Петролният двигател

Дългообхватната кампания на Украйна спря да се прицелва в символи и започна да се прицелва в „инсталациите“ – рафинерии, депа за гориво, помпени станции и железопътни връзки, които превръщат суровия петрол в използваема енергия.

Заводът в Капотня доставя около една трета от горивото за Московския регион. Ударите от 16 и 18 юни го принудиха да спре преработката на петрол и повредиха основната му инсталация за първична дестилация; агенция Ройтерс съобщи, че щетите може да оставят рафинерията извън строя до края на годината.

Какъвто и да е точният график, поуката е, че дори най-силно защитеното въздушно пространство на Русия вече не е убежище.

Бившият командир на сухопътните сили на САЩ в Европа Бен Ходжис изтъкна същата точка като стратегия, а не просто като зрелище. Миналата година той заяви пред Укринформ, че на Украйна трябва да се дадат по-големи възможности за поразяване на руската петролна и газова инфраструктура, „което допълнително да наруши способността им да изнасят петрол“.

Това е частта от военната икономика, която износът на суров петрол не може да заличи. Русия може да продължи да продава барели в чужбина, но рафинираното гориво е това, което движи армията, прибирането на реколтата и ежедневното функциониране на нейните градове.

Само през май Украйна порази най-малко 16 рафинерии, удряйки осем от 10-те най-големи в страната и свивайки обема на рафиниране до най-ниското му ниво от 2009 г. насам.

Напрежението стана толкова остро, че Русия, която един от най-големите износители на горива в света, предприе рядката стъпка да организира внос на бензин по море, удължи забраната си за износ и наблюдаваше как ограничаването на горивата се разпространява по бензиностанциите в Москва и още десетина региона.

Собственият език на Москва сега сочи към същата уязвимост.

Путин заяви тази седмица, че украинските дронове идват в „огромен поток“ и целят да „дестабилизират“ обществото, докато вицепремиерът Александър Новак му докладва, че длъжностните лица обмислят спиране на износа на дизелово гориво, за да защитят местните шофьори.

Падащите цени затягат примката от другата страна. Федералният бюджет на Русия отчете дефицит от 4,6 трилилиона рубли през първото тримесечие на 2026 г. – сума, която вече е по-голяма от планирания недостиг за цялата година, тъй като приходите от петрол и газ спаднаха с 45 процента.

Кратката „военна премия“, която повиши цените по време на американо-израелската кампания срещу Иран, сега изчезва, тъй като очакваното споразумение между САЩ и Иран обещава да възстанови доставките от Персийския залив.

Физическите щети нарастват точно в момента, в който приходите, налични за тяхното поемане, се свиват.

Златната застраховка

Златото е другата половина от военната застрахователна полица на Путин.

От 2014 г. насам, и интензивно от 2022 г., Москва изгради златото като устойчиво на санкции средство за съхранение на стойност. То не е задължение на никой друг, а кюлчетата, съхранявани у дома, не могат да бъдат замразени по начина, по който могат да бъдат замразени доларовите резерви.

След инвазията западните правителства блокираха повече от 330 милиарда долара от резервите на руската централна банка – приблизително половината от военния фонд, който Москва беше натрупала, оставяйки златото, до което тя все още има достъп, да носи много по-голяма тежест.

Изследване на RAND, поръчано от дирекцията за санкции на Великобритания, установи, че златото е от ключово значение за кампанията на Русия за дедоларизация, и отбеляза, че в навечерието на инвазията Москва е прехвърлила изцяло своя Фонд за национално благосъстояние в юани и злато.

Но това е и лимитът на стратегията. Златото е буфер, а не двигател. Както се посочва в същия анализ на RAND, златото „не е и няма да стане заместител на износа на петрол“.

То може да омекоти удара, но не може да финансира война – особено такава, която вече продължава по-дълго от Великата война от 1914 до 1918 г.

Застраховката губи блясъка си

Падащата цена на златото не заличава руските кюлчета, но изтънява буфера в момента, в който Москва има най-голяма нужда от него.

Данните на Банката на Русия показват, че доларовата стойност на златото на централната банка е достигнала пик от близо 403 милиарда долара в края на януари и е спаднала до около 326 милиарда долара до края на май – спад от приблизително 77 милиарда долара, или 19 процента, за четири месеца.

И спадът не е само въпрос на цена. Отчетените златни резерви на централната банка също са намалели: с около 27,9 тона през първите четири месеца на годината – най-резкият подобен спад от 2002 г. насам, според данни на Световния съвет по златото, цитирани от Kitco.

Наталия Милчакова, главен анализатор във Freedom Finance Global, заяви пред The Moscow Times през май, че продажбите са били „преди всичко“ за покриване на бюджетния дефицит.

Това е тихата връзка между двата стълба – Москва ликвидира своята застраховка срещу санкциите именно за да запуши фискалната дупка, която петролният шок отваря.

„Освен това продажбата на злато може да е имала за цел формиране на резерв от чуждестранна валута – нейният недостиг възникна поради слабите приходи от износ в началото на годината. „Благородният метал беше обменен за юани“, каза тя.

Китай, стратегическият партньор на Русия, който осигури икономически спасителен пояс за Кремъл по време на войната в Украйна, изглежда е печелившият от това.

Златото все още съставлява близо половината от използваемите резерви на Русия. Но застраховка, която се свива както по отношение на цената, така и на количеството, докато останалата част от резервите остават замразени, е подложена на реален натиск.

Обикновените руснаци се присъединиха към златната треска

Обръщането към златото никога не е било само на Кремъл. Отрязани от спестявания в евро и долари, руските домакинства са купили приблизително 282 тона физическо злато след инвазията – повече от целия официален резерв на Испания, а официалните данни на Световния съвет по златото показват, че потребителското търсене е продължило да расте и през 2024 г.

Дмитрий Казаков от BCS Global Markets обясни ясно промяната в поведението: след ограниченията, свързани със санкциите, чуждестранната валута стана по-неудобен инструмент за спестяване и търсенето на злато нарасна от 2022 г. насам.

Руските банки, за разлика от тях, съкратиха наполовина притежаваното от тях физическо злато през същата година, осребрявайки го, докато цените поставяха рекорди. А през март Путин подписа указ, с който забрани по-голямата част от износа на златни кюлчета с тегло над 100 грама, което длъжностните лица оправдаха като борба срещу незаконното изтичане на капитали.

Държава, която е напълно сигурна в своята златна застраховка, не затръшва вратата, за да спре изнасянето ѝ.

Устойчивостта не е имунитет

Нищо от това не означава, че Русия остава без пари. Златото остава далеч над нивото си отпреди година, а петролът все още е огромен източник на приходи.

Москва прекара три години в доказване, че може да се адаптира, пренасочвайки петрола към Китай и Индия чрез съвествен „сенчест флот“, възстановявайки платежни канали и абсорбирайки шок след шок, който трябваше да я пречупи.

Дефицитът се финансира евтино чрез вътрешни заеми и около 11 трилиона рубли в ликвидни резерви, което кара някои анализатори да очакват Кремъл да похарчи повече през тази година, а не по-малко.

Дейвид Акс от CEPA твърдеше през декември, че кампанията на Украйна за дълбоки удари създава силни образи, но все още няма достатъчно сила, за да тласне Русия към поражение.

През същия месец Сергей Вакуленко, старши сътрудник в базирания в Берлин център „Карнеги Русия Евразия“, заяви пред CNN, че „размерът на икономическите щети, които човек трябва да нанесе на Русия, вероятно е по-голям от този, който Украйна би могла да създаде в момента“.

„Вярвам, че ако се стигне до крайност, Русия вероятно би могла да оцелее и с половината от своя износ на петрол и газ“, продължи Вакуленко.

Рушене и срив

Аргументът тук относно двата стълба на Русия е по-тесен. И двата стават по-скъпи за поддръжка и по-ненадеждни в едно и също време.

Тази теза, разбира се, би отслабнала, ако цената на Urals се покачи обратно към 80 долара, ако темпото на ударите на Украйна се окаже невъзможно за поддържане през зимата и ако златото се стабилизира близо до настоящите нива – всяко от които е напълно възможно.

Засега обаче тенденциите сочат в другата посока. Вътрешната сделка на Путин винаги се е крепяла на обещанието, че войната може да бъде държана далеч, да бъде управляема и достъпна.

Ударите с дронове по рафинерията в Капотня изпратиха дима над собствения хоризонт на Москва; падащата цена на петрола и свиващият се златен буфер правят сметката по-трудна за плащане.

Двата стълба все още стоят. Те просто вече не са толкова солидни, колкото Кремъл има нужда да изглеждат. Може би един ден те ще рухнат напълно.