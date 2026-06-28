Свят

Адските жеги във Франция: Над 1000 жертви на горещините само за броени дни

Националната агенция по здравеопазване отчете скок на смъртността с над 40% на ден, определяйки горещата вълна като по-интензивна от черния рекорд през 2003 г.

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 15:40
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С мъртоносната гореща вълна, която скова Западна Европа, остави след себе си опустошителна равносметка във Франция. Броят на смъртните случаи, пряко или коствено свързани с екстремните жеги, вече се измерва с десетки стотици и вероятно ще достигне хиляди, алармират официалните власти в страната, цитирани от Франс прес. Макар и първоначални, данните на националната агенция за обществено здраве рисуват критична картина за последствията от близо десетдневния период на необичайно високи температури.

Според първия официален отчет на здравните власти, само от сряда насам във Франция са регистрирани „около 1000 смъртни случая повече от обичайното“. Статистиката показва стряскащ скок в смъртността: на 24 юни в страната са отчетени над 1200 смъртни случая (от всички причини), а на 25 и 26 юни черната хроника е фиксирала по над 1400 починали на ден. За сравнение, през нормалните пролетни месеци април и май средната смъртност във Франция се движи между 900 и 1000 души дневно. Това означава, че в пика на жегите смъртните случаи са скочили с над 40% на денонощие.

Френската министърка на здравеопазването Стефани Рист потвърди за засиления натиск върху здравната система и призна, че се наблюдава необичайно висока смъртност в сравнение със същия период на миналата година. Климатолозите и лекарите вече са категорични, че този десетдневен епизод на адски температури е бил по-интензивен от климатична гледна точка от историческото лято на 2003 г., което досега се считаше за най-екстремното в историята на страната.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
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жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа

Преди повече от две десетилетия същата по сила гореща вълна отне живота на 15 000 френски граждани, предимно възрастни хора и хронично болни. Въпреки че експертите смятат, че все още е твърде рано да се правят преки и окончателни здравни сравнения между двете бедствия, мащабът на сегашната трагедия е очевиден. Медиците допълват, че макар горещата вълна физически да отминава, пагубното и тежко въздействие на натрупаната жега върху човешкия организъм ще продължи да се усеща и да взема жертви още поне няколко дни.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
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