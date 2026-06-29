Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси

М айката на Николай Златков – един от тримата намерени мъртви под връх „Околчица“, отново поставя неудобни въпроси пред разследващите. Случаят, станал известен като мистерията „Петрохан“, продължава да тъне в неизвестност, а близките на жертвите изискват пълно изясняване на събитията, разиграли се в едноименната хижа.

По думите на Ралица Асенова, мъжете са спасили гората от пожар, а през годините преди трагедията са били подложени на проверки, нито една от която не е стигнала до нищо.

Ето какво написа тя в социалната мрежа Фейсбук:

Факти и неудобни истини!

Районът около Петрохан, където се намира хижата е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 – защитена територия с висока природозащитна стойност.

В подобни райони законът поставя строги ограничения. Забранени са незаконната сеч, увреждането на защитени местообитания, движението на АТВ, мотори и джипове извън определените пътища, незаконното строителство, промяната на предназначението на пасища и ливади, замърсяването, паленето на огън и редица други дейности, които могат да увредят природата.

Именно опазването на тази природа беше една от каузите на Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо.

Те бяха рейнджъри, имаха неправителствена организация и години наред активно участваха в опазването на района. Не разчитаха на държавни субсидии. Подавали са сигнали за нарушения, предотвратявали са незаконна сеч, съдействали са за опазването на защитената територия и са работили за съхраняването на планината, която обичаха.

Миналото лято именно благодарение на тяхната навременна реакция гората над хижата беше спасена от опустошителен пожар.

Проверим факт е също, че многократно са съдействали на Гранична полиция и на МВР, когато са били търсени за помощ.

Също толкова проверим факт е и друго.

През последните години срещу тях са подавани множество сигнали и са извършвани различни проверки. Проверки, които не установяват никакви нарушения!

Това поражда няколко напълно логични въпроса.

Защо именно те са били обект на толкова проверки и сигнали? По какви поводи са били образувани те? Кой ги е подавал? Какви са били резултатите от всяка една проверка?

Ако всички те са приключвали без установени нарушения, какво е обяснението за този продължителен интерес към тяхната дейност и опит тази дейност по опазване на този район да бъде спряна или саботирана.

И още нещо.

По наличните видеозаписи от деня на трагедията се вижда преминаването на множество АТВ в района само няколко часа преди трагедията.

Съществуват и свидетелски показания за четири черни джипа, някои от тях се виждат и на видеозаписите, които бяха разпространени от МВР.

Входирала съм искания по тези въпроси преди месеци!

Разпитани ли са водачите на тези АТВ?

Разпитани ли са шофьорите и пътниците придвижвали се с тези джипове?

Каква е причината за липсата на ток точно в нощта на смъртта им?

До момента не съм получила отговор.

Това са въпроси, които всяко обективно разследване следва да изясни.

Защото истината започва с фактите.

А ние близо половин година слушаме само внушения.

А фактите показват, че Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо не бяха хората, в които някои се опитват да ги превърнат. Те бяха хора, които посвещаваха живота си на планината, на природата и на каузи, по-големи от самите тях.

Случаят „Петрохан“

Историята около случая „Петрохан-Околчица“ започва на 2 февруари 2026 г., когато в труднодостъпен район до бившата хижа „Петрохан“ е подаден сигнал за опожарена сграда. Пристигналите на място спасителни екипи откриват телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Всички те имат огнестрелни рани, а в близост до тях е намерено и оръжието, с което се предполага, че е извършено деянието.

Дни след инцидента, след мащабна издирвателна операция, екипите на МВР локализират кемпер в района на връх Околчица. Вътре са открити още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. И шестимата загинали са идентифицирани като част от затворена група, свързана с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

Разследващите органи, ръководени от Софийска районна прокуратура, работят по обединени досъдебни производства. Официалните заключения от експертизите на НСлС към момента поддържат тезата за липса на „чуждо присъствие“ на местопроизшествията. Според властите и при двата инцидента смъртта е настъпила от огнестрелни рани в областта на главата, като се разглеждат сценарии за убийство, последвано от самоубийство или групово самоубийство.

От своя страна, близките на загиналите категорично отхвърлят официалните хипотези, определяйки ги като „очерняне“ и опит за прикриване на истината. Майката на Николай Златков, Ралица Асенова, организира протести пред Съдебната палата, настоявайки за пълен достъп до документацията по делото и съдебно-медицинските експертизи. Роднините оспорват липсата на отговори относно преминаването на автомобили и АТВ-та в района преди трагедията, както и въпроси, свързани със спирането на тока в хижата по време на събитията.

Към момента районът на хижа „Петрохан“ остава под полицейска охрана, а по случая са назначени близо 30 допълнителни експертизи, включително на записи от камери и паметта на иззетия кемпер.