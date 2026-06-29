България

Змии вместо куче? Защо модерният градски човек масово избира екзотични любимци

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 юни 2026, 13:26
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В лечугите често са смятани за студени, страшни и неразбрани създания, но за Галин Петров те са страст, превърната в успешен бизнес. В поредния епизод на подкаста Podcast7, воден от неговия адаш Галин, той повдига завесата над един нишов, но бързо развиващ се пазар в България – този на екзотичните домашни любимци.

Любовта на Петров към животните не започва директно с влечуги, тъй като в детските си години той редовно е прибирал бездомни котета и кучета за ужас на родителите си, а първият му любимец е спасен от улицата котарак на име Чоки. 

Години по-късно, след като натрупва солиден опит в сферата на акваристиката, той открива истинската си страст във влечугите, като фокусът му е привлечен най-вече от кралските питони заради техния огромен генетичен потенциал и хиляди цветови вариации. Днес той управлява специализиран магазин в столичния квартал „Люлин, „където освен рибки, предлага змии, гущери и професионално терариумно оборудване.

Идеалният любимец за модерния градски човек

Въпреки стигмата, наложена от религията и киното през последните две хилядолетия, влечугите са били дълбоко боготворени в древни цивилизации като Египет и Шумер. Според Галин Петров те са изключително подходящи за хора с динамично и натоварено ежедневие, тъй като изискват минимални грижи в сравнение с традиционните бозайници.

Змиите например се хранят само веднъж седмично, като почистването на терариума се случва със същата честота. Тези животни могат спокойно да останат сами в дома за период от пет до десет дни, стига да имат осигурен достъп до голяма купа с прясна вода.

Сред най-търсените и адаптивни видове на пазара са леопардовият гекон и брадатата агама. Агамата е дневна, изключително интерактивна и често е сравнявана с куче, тъй като позволява дори внимателни разходки навън с нагръдник. Стартовият бюджет за подобен любимец, който включва самото животно, терариума и пълното необходимо оборудване, варира между 300 и 400 евро, а месечните разходи за храна възлизат на съвсем достъпните 20-30 евро.

Когато хуманното отношение стои над чистата печалба

Един от най-впечатляващите моменти в менажирането на този бизнес е категоричното признание на госта, че редовно отказва продажби в името на благополучието на животните. За него хуманното отношение винаги стои над чистата печалба, което понякога води до неочаквани конфликти.

Веднъж магазинът е отказал да продаде хамелеон на клиент, който е настоявал да го гледа в твърде малък и неподходящ терариум, което впоследствие е довело до подаването на неоснователна жалба в Комисията за защита на потребителите.

В друг случай Петров е отказал продажба на популярен ММА боец, който е искал да се сдобие с екзотично животно единствено заради демонстрирането на висок социален статус и фукане пред приятели, без реално да има намерение да полага специфичните грижи, от които то се нуждае.

Тъмната страна на пазара и опасностите в сивия сектор

Бизнесът с екзотични животни обаче има и своята тъмна страна, свързана с липсата на достатъчно строг контрол. Гостът предупреждава за съществуването на множество „гаражни търговци“, които продават животни без необходимите документи за произход и легална регистрация.

Тъй като в рамките на Европейския съюз транспортът е свободен, контролът по границите е минимален и това улеснява нелегалния трафик. Видове като сухоземните костенурки например задължително изискват регистрационна карта от РИОСВ, а липсата на такава документна следа може да коства на физическите лица глоби, достигащи до 10 000 лева. Купуването на сляпо от социалните мрежи крие огромен риск от придобиване на болни или твърде агресивни животни, какъвто често е случаят с гекона Токай, които новите собственици бързо се опитват да препродадат, след като паниката им се засилва и от холивудски митове за опасни влечуги.

Макар в света да съществуват изключително опасни видове като Континенталния тайпан или Бумсланг, чиято отрова предизвиква тежки кръвоизливи, достъпът до тях е строго регулиран и те се отглеждат само от тесни специалисти с изрични разрешителни, което доказва, че отговорността за сигурността винаги лежи върху стопанина, а не върху неразбраното животно.

Редактор: Надежда Неменски
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