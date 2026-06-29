България

57-годишен мъж е с опасност за живота, след като дърво падна върху него край Казанлък

Инцидентът е станал в гората над село Долно Изворово, образувано е досъдебно производство

29 юни 2026, 13:24
57-годишен мъж е с опасност за живота, след като дърво падна върху него край Казанлък
Източник: iStock

М ъж на 57 години е настанен в болница в Стара Загора с опасност за живота, след като е бил ударен от паднало дърво в гората над казанлъшкото село Долно Изворово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Мъж пострада от дърво, паднало върху колата му

Сигнал за инцидента е получен в неделя по обяд от филиала на „Спешна медицинска помощ“- Казанлък, където е бил пострадалият мъж, върху когото е паднало рязано от него дърво в гората. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж е в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора

Припомняме, че в началото на юни дърво падна върху две коли в центъра на София.

Това се случи в района на 38 ОУ „Васил Априлов“ и ул. „Шейново“.

Източник: БТА, Павлина Дудева     
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