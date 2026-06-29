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Москва след ожесточени боеве: Богодаровка е под руски контрол

Според Москва селото е превзето след продължителни сражения, а Ройтерс посочва, че не може да потвърди информацията

29 юни 2026, 13:33
Москва след ожесточени боеве: Богодаровка е под руски контрол
Източник: БТА

Р уските войски поеха контрола над село Богодаровка в източната украинска Днепропетровска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на руското Министерство на отбраната.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да провери информацията по независим източник

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В боевете са участвали подразделения на руската войскова група "Изток".

"Войниците от Забайкалския регион от 36-а гвардейска мотострелкова бригада на 29-та армия от военната група „Восток“ в резултат на продължителни сражения са поели контрол над отбранителния район на десния бряг на река Гайчур. Унищожени са повече от взвод жива сила от състава на 82-ра самостоятелна десантно-щурмова бригада на ВСУ, 3 бойни бронирани машини, 7 единици автомобилна техника, над 60 хексакоптера от типа "Баба Яга", според източник на ТАСС.

"Освобождаването" на Богодаровка е важен етап в създаването на плацдарм за по-нататъшни сражения за Александровка и закрепването на руските подразделения на десния бряг на река Гайчур според същия източник.

Руските военни са превзели град в Източна Украйна

Днепропетровска област е административна единица в централно-източна Украйна, която заема стратегическо положение и представлява гръбнака на индустриалния и икономическия потенциал на страната. Разположена по поречието на река Днепър, областта обхваща територия от над 31 000 квадратни километра и е един от най-гъсто населените и развити региони в Украйна.

Исторически, значението на областта нараства експоненциално през XIX и XX век, когато откриването на богати залежи на желязна руда в Криворожкия басейн и въглища в съседния Донбас превръща региона в център на тежката индустрия на Руската империя и по-късно на Съветския съюз. Град Днипро, административният център, се утвърждава като ключов транспортен, научен и промишлен възел, известен още от съветско време с мащабните си предприятия за ракетно-космическо производство и металургия.

Икономическото значение на Днепропетровска област остава критично и в съвременна Украйна. Тя генерира значителна част от брутния вътрешен продукт на държавата, благодарение на развитата черна металургия, машиностроенето, химическата промишленост и енергетиката. Регионът разполага с изключително развита инфраструктура, включваща ключови железопътни артерии, речни пристанища и международно летище, които осигуряват връзката между западните и източните части на страната.

Освен индустриалния си капацитет, Днепропетровска област притежава и сериозно значение в селскостопанския сектор, тъй като почвите в региона са изключително плодородни, което поддържа мащабно производство на зърнени и технически култури. Това я прави важен елемент от продоволствената сигурност на Украйна.В контекста на съвременните геополитически предизвикателства и военния конфликт, значението на областта придобива нов аспект. Днепропетровска област се превърна в логистичен и хуманитарен център, осигуряващ подкрепа за фронтовите линии на изток.

Тя служи като основна база за приемане на вътрешно разселени лица, предоставяне на медицинска помощ и координиране на логистиката за нуждите на отбраната.Научният и образователен потенциал на региона, съсредоточен в многобройните висши учебни заведения в Днипро и Кривой Рог, продължава да бъде двигател за иновации в инженерните науки и металургичните технологии. Така Днепропетровска област се утвърждава не само като историческо индустриално ядро, но и като жизнен център, от чиято стабилност и функциониране зависи голяма част от устойчивостта на украинската държава. Регионът остава незаменим стълб в инфраструктурната, икономическата и отбранителната архитектура на страната.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Русия Украйна Богодаровка война Днепропетровска област ВСУ военен конфликт ТАСС Богдаровка групировка Изток
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