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Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Португалия

Проектът за Библиотека „Манифесто“ беше представен на международния фестивал на книгата „BABELL – Град от Книги“ (BABELL – City of Books) и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване

29 юни 2026, 14:17
Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Португалия
Източник: Getty Images

С ветовноизвестната изпълнителка от албански произход Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия, съобщи Евронюз Албания. Библиотеката, наречена „Манифесто“ (Manifesto Library), ще бъде постоянна част от историческата библиотека „Лело“ (Livraria Lello) в португалския град.

Проектът за Библиотека „Манифесто“ беше представен на международния фестивал на книгата „BABELL – Град от Книги“ (BABELL – City of Books) и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване.

Певицата е основател на литературния клуб „Сървис95“ (Service95).

„Когато основах литературния клуб „Сървис95“, имах за цел да създам дом за писателите и четящите, където и да се намират те. Четенето ни сближава, но за съжаление не всички го виждат така“, заяви Дуа Липа.

Библиотеката „Манифесто“ съдържа близо 100 заглавия, организирани по тематичен принцип в четири категории: власт, контрол, глас и памет, отбелязва Евронюз Албания.

По рафтовете ѝ могат да бъдат открити известни произведения като Разказът на прислужницата“ на Маргарет Атууд, „Престъпник“ на Реджиналд Дуейн Бетс, както и книги на Салман Рушди и Олга Токарчук.

Според Дуа Липа Библиотеката „Манифесто“ е място, което се посвещава на авторите, чиито книги са били цензурирани или забранявани, както и на читателите, които вярват в това, че никой не трябва да решава кои книги са позволени за четене.

Освен музикалните си ангажименти певицата продължава да популяризира литературата чрез своя литературен клуб. Тя беше избрана и за куратор на тазгодишното издание на литературния фестивал в Лондон – града, в който е родена и израснала.

Тридесетгодишната Дуа Липа е родена през 1995 г. в Лондон в семейство на косовски албанци. Мести се да живее заедно с тях в Прищина на 11-годишна възраст след обявяването на независимостта на Косово през 2008 г., но когато е на 15 години отново заживява в Лондон.

Източник: БТА/Магдалена Димитрова    
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