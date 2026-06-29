Свят

Тръмп обяви дата и място на среща с Иран

Основна тема на предстоящите разговори ще бъде сигурността в Ормузкия проток

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 15:43
Тръмп обяви дата и място на среща с Иран
Източник: EPA/БГНЕС

"Иран поиска среща. Тя ще се проведе утре в Доха!"

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Последните дни бяха белязани от рязка ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран, която постави под съмнение крехкото примирие, договорено по-рано през юни.

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Поводът са нападения срещу търговски кораб в Ормузкия проток, за които САЩ обвиниха Иран. В отговор американските сили нанесоха серия от удари по ирански военни обекти, а Техеран отвърна с ракетни и безпилотни атаки срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн. Ударите повишиха опасенията от ново разрастване на конфликта в целия регион и доведоха до временно прекъсване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол, съобщава Reuters.

Въпреки размяната на удари дипломатическите канали останаха отворени. С посредничеството на Катар и Оман бяха създадени механизми за спешна комуникация между двете Вашингтон и Техеран, целящи да предотвратят нови инциденти и да запазят в сила договореното примирие.

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Основна тема на предстоящите разговори ще бъде сигурността в Ормузкия проток, както и изпълнението на вече постигнатото временно споразумение, което предвижда прекратяване на бойните действия и последващи преговори по редица въпроси, включително иранската ядрена програма, предава Axios.

Иран все още не е потвърдил официално относно провеждането на срещата в Доха.

Редактор: Николай Киров
Източник: Reuters, Axios    
Иран САЩ Доналд Тръмп Доха
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