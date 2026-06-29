„Прогресивна България“ предлага одит на държавните финанси за периода 2020 - 2026 г.

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

Капан на задната седалка: Къде свършва ловът за „вайръл“ клипове в такситата и какво казва законът за правата ни?

П оехме предизборен ангажимент към българските граждани да направим пълна фискална инвентаризация и да започнем на чисто, да знаем на какъв фундамент стъпваме, за да градим по-стабилна икономическа политика. В изпълнение на това обещание в петък внесохме в деловодството на Народното събрание три проекта на решение за възлагане на Сметната палата да направи одит на състоянието на държавните финанси в няколко ключови сфери. Това обяви на брифинг в Народното събрание депутатът от „Прогресивна България” (ПБ) и председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

Всяка сериозна реформа и устойчива икономическа политика изискват стабилна институционална проверена отправна точка, коментира народният представител.

Одитът ще е за периода 2020 - 2026 г.

Първият одит е на консолидираната фискална програма в Министерството на финансите, съобщи депутатът от ПБ и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев. Целта е да се направи оценка на натрупания дългосрочен ефект от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо, уточни той. По думите му този одит трябва да анализира разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Паралелно с това ще бъде проверено защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите, добави депутатът.

Одити на апорти, замени и разпореждания с дялови участия започват в 18 по-големи общини, обяснява председателят на Сметната палата в съвместно интервю на в. Пари и Econ.bg

Вторият одит е на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Целта е да се направи прецизен анализ на стабилността на системата, да се види къде има неефективност и как тя да бъде направена устойчива, така че реално да бъдат гарантирани адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година, коментира Белчев.

Искам да бъда абсолютно категоричен, за да пресека всякакви опити за политически манипулации - този одит не цели да ощетява, да отнема или да замразява, увери депутатът. Той обясни, че ще се направи ревизия на случилото се в пенсионната система, без да се нарушават вече придобити права и предпазвайки я от политически натиск. Според него одитът трябва да даде отговор на въпроса как плащания към пенсии, които не са с осигурителен характер, водят до изкривяване на системата и до нарушаване на правата на осигурените лица. Белчев даде пример с ковид добавката.

Третият одит е на финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Целим да изсветлим скритите дефицити, обяви още Белчев. Възложеният на Сметната палата одит трябва да провери наличието на извършени и сертифицирани дейности по ремонти и строителство, които не са отразени в отчетността на АПИ, обясни депутатът. Имаме сериозни съмнения и опасения за системна практика за отлагане на признаването на разходи и прехвърлянето им за следващи бюджетни години, разкри Белчев.

Ще е интересно дали сертификатите за извършена работа имат счетоводно отражение в АПИ, поясни той. Ако нямат, това е директно нарушение на Закона за счетоводството, добави депутатът.

Обещаха пълен одит на харчените европари

Времето за замитане на проблемите под килима приключи и тези три одита ще ни дадат база, върху която да изградим стабилна, честна и гарантираща доходите на гражданите финансова рамка, обобщи Белчев.

От „Прогресивна България“ (ПБ) казаха, че след като одитите приключат и докладите бъдат внесени, ще има изслушване на одиторите и ще се следи стриктно за изпълнението на всяка препоръка, направена от тях към съответните министри.

Според Константин Проданов направените на парче промени през годините са довели до изкривявания при плащанията, включително и при пенсиите. Начинът, по който ковид добавката беше вкарана във формулата за определяне на пенсията, доведе до това, че тези, които са на минимална пенсия, не получават реално тази добавка, даде пример той. Целта на одита не е лов на вещици и не е да сочим някого с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в системата, увери Проданов.

В АПИ ще бъдат прегледани и обществените поръчки за мантинели, почистване на растителност и др., съобщиха също от ПБ.

Срокът за трите одита е 30 септември тази година.

В отговор на въпрос депутатите от ПБ отрекоха проектите на решение за одит от Сметната палата да са кризисен пиар заради проектобюджета за 2026 г. Те казаха, че не искат отсега да предполагат какви ще са резултатите от одитите.