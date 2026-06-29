Изненадващ обрат: Никол Кидман и Кийт Ърбан се събират тайно в Париж

С лед месеци на спекулации и ледени отношения, Никол Кидман и Кийт Ърбан най-накрая направиха първите крачки към примирието. Слуховете в Холивуд упорито твърдят, че бившите съпрузи са провели тайна среща в Париж, където актрисата наскоро отпразнува своя 59-и рожден ден, а целта е само една – бъдещето на двете им дъщери, съобщава Daily Mail.

Според австралийското списание Woman's Day, холивудската звезда и 58-годишният кънтри певец са подновили редовната си комуникация. Двамата са се съгласили да се виждат на четири очи, като фокусът на срещите им е изграждането на приятелство и успешното съвместно родителство на дъщери им – Съндай Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (15 г.).

Nicole Kidman and Keith Urban 'planned secret meeting in Paris' as insiders claim exes are quietly 'rebuilding' a friendship for the sake of their daughters https://t.co/xNEx1dINfu — Daily Mail (@DailyMail) June 29, 2026

Стопяване на ледовете в социалните мрежи

Изданието отбелязва, че публичните жестове на подкрепа в Instagram сериозно са помогнали за намаляване на напрежението между двамата след шокиращата им раздяла миналата година.

Наскоро Кийт сподели трогателно пожелание за рождения ден на Никол, а тя от своя страна го почете за Деня на бащата, публикувайки негова снимка с момичетата.

„Те плахо се съгласиха да се срещат насаме и да се върнат към общата си задача – да бъдат родители. Преминаването от ограничена комуникация към изграждане на приятелство направи разговорите им много по-лесни през последните седмици“, разкрива вътрешен източник пред медиите.

Nicole Kidman included a sweet shoutout to her ex Keith Urban on Father’s Day six months after the pair finalized their divorce after 19 years of marriage. https://t.co/yUTCzD2MLW pic.twitter.com/9a9XDSIMtv — E! News (@enews) June 22, 2026

Никол и Кийт след развода: Новият живот на звездата

Припомняме, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха през септември 2025 г. след близо 20 години брак, а разводът им бе официално финализиран в Нашвил в началото на януари тази година.

И докато двамата изглаждат отношенията си, в личния живот на актрисата също има раздвижване, макар тя да го пази в пълна тайна. Според популярния светски блог Deuxmoi, носителката на „Оскар“ от месеци има тайна връзка с влиятелен и високопоставен бизнесмен.

Въпреки че по-рано се появиха слухове, че Никол е ухажвана от Пол Сейлъм (62 г.) – милионер и председател на борда на MGM Resorts International, близки до звездата побързаха да уточнят, че двамата са просто познати с общи приятели. Кой е новият мъж до Никол остава мистерия, но едно е сигурно – австралийската икона умело балансира между новото си щастие и мира с бившия си съпруг.