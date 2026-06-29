Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026

Н ай-големият футболен турнир на планетата навлиза в своята най-гореща фаза – елиминациите по терените в Северна Америка започват. По този повод изкуственият интелект на Opta направи детайлен анализ на схемата и разпредели точните математически вероятности за успех на всеки един от отборите.
Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира
География на елиминациите
В първия в историята 1/16-финален кръг (с участието на 32 отбора) географското разпределение е доста любопитно.
- Европа очаквано държи най-голямото представителство с 13 национални отбора.
- Голямата изненада е Африка, която класира рекорден брой от 9 отбора.
- Южна Америка е представена от 5 състава.
- Домакините от КОНКАКАФ имат 3 отбора, а Азия остава с 2.
Топ 10 на фаворитите за титлата
Световно първенство по футбол 2026: Кои държави се класираха
Според математическите прогнози, основният фаворит за златните медали е Франция с 18.66% шанс да вдигне трофея. Настоящият световен шампион Аржентина заема второто място с 16.26%, а Испания допълва челната тройка с 13.47%. Любопитното е, че нито един друг отбор извън топ 3 не преминава границата от 10% шанс за краен триумф.
Ето как изглежда десетката на суперкомпютъра:
- Франция – 18.66%
- Аржентина – 16.26%
- Испания – 13.47%
- Англия – 9.68%
- Бразилия – 6.47%
- Нидерландия – 5.11%
- Португалия – 4.74%
- Германия – 4.36%
- Колумбия – 3.19%
- Норвегия – 2.95%
Какво казват цифрите за 1/16-финалите?
Анализаторите изчислиха и шансовете на двойките за преминаване към 1/8-финалите. Най-изразени фаворити в своите мачове са Аржентина (близо 90% срещу дебютанта Кабо Верде), Испания (85.22% срещу Австрия) и Англия (84.04% срещу ДР Конго). Най-завързана и непредвидима се очертава битката между Австралия и Египет, където силите са изравнени.
Вероятност за класиране напред (по двойки):
- Канада – Южна Африка: 68.29% срещу 31.71%
- Бразилия – Япония: 68.94% срещу 31.06%
- Германия – Парагвай: 78.58% срещу 21.42%
- Нидерландия – Мароко: 61.17% срещу 38.83%
- Кот д'Ивоар – Норвегия: 32.19% срещу 67.81%
- Франция – Швеция: 81.46% срещу 18.54%
- Мексико – Еквадор: 61.35% срещу 38.65%
- Англия – ДР Конго: 84.04% срещу 15.96%
- Белгия – Сенегал: 56.91% срещу 43.09%
- САЩ – Босна и Херцеговина: 78.46% срещу 21.54%
- Испания – Австрия: 85.22% срещу 14.78%
- Португалия – Хърватия: 67.42% срещу 32.58%
- Швейцария – Алжир: 65.21% срещу 34.79%
- Австралия – Египет: 46.44% срещу 53.56%
- Аржентина – Кабо Верде: 89.24% срещу 10.76%
- Колумбия – Гана: 71.91% срещу 28.09%
Големият елиминационен маратон започна в неделя, 28 юни, с откриващия сблъсък между Канада и Южна Африка.