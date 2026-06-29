Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026

Н ай-големият футболен турнир на планетата навлиза в своята най-гореща фаза – елиминациите по терените в Северна Америка започват. По този повод изкуственият интелект на Opta направи детайлен анализ на схемата и разпредели точните математически вероятности за успех на всеки един от отборите.

Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира

География на елиминациите

В първия в историята 1/16-финален кръг (с участието на 32 отбора) географското разпределение е доста любопитно.

Европа очаквано държи най-голямото представителство с 13 национални отбора.

Голямата изненада е Африка, която класира рекорден брой от 9 отбора.

Южна Америка е представена от 5 състава.

Домакините от КОНКАКАФ имат 3 отбора, а Азия остава с 2.

Топ 10 на фаворитите за титлата

Световно първенство по футбол 2026: Кои държави се класираха

Според математическите прогнози, основният фаворит за златните медали е Франция с 18.66% шанс да вдигне трофея. Настоящият световен шампион Аржентина заема второто място с 16.26%, а Испания допълва челната тройка с 13.47%. Любопитното е, че нито един друг отбор извън топ 3 не преминава границата от 10% шанс за краен триумф.

Ето как изглежда десетката на суперкомпютъра:

Франция – 18.66%

Аржентина – 16.26%

Испания – 13.47%

Англия – 9.68%

Бразилия – 6.47%

Нидерландия – 5.11%

Португалия – 4.74%

Германия – 4.36%

Колумбия – 3.19%

Норвегия – 2.95%

Какво казват цифрите за 1/16-финалите?

Анализаторите изчислиха и шансовете на двойките за преминаване към 1/8-финалите. Най-изразени фаворити в своите мачове са Аржентина (близо 90% срещу дебютанта Кабо Верде), Испания (85.22% срещу Австрия) и Англия (84.04% срещу ДР Конго). Най-завързана и непредвидима се очертава битката между Австралия и Египет, където силите са изравнени.

Вероятност за класиране напред (по двойки):

Канада – Южна Африка: 68.29% срещу 31.71%

Бразилия – Япония: 68.94% срещу 31.06%

Германия – Парагвай: 78.58% срещу 21.42%

Нидерландия – Мароко: 61.17% срещу 38.83%

Кот д'Ивоар – Норвегия: 32.19% срещу 67.81%

Франция – Швеция: 81.46% срещу 18.54%

Мексико – Еквадор: 61.35% срещу 38.65%

Англия – ДР Конго: 84.04% срещу 15.96%

Белгия – Сенегал: 56.91% срещу 43.09%

САЩ – Босна и Херцеговина: 78.46% срещу 21.54%

Испания – Австрия: 85.22% срещу 14.78%

Португалия – Хърватия: 67.42% срещу 32.58%

Швейцария – Алжир: 65.21% срещу 34.79%

Австралия – Египет: 46.44% срещу 53.56%

Аржентина – Кабо Верде: 89.24% срещу 10.76%

Колумбия – Гана: 71.91% срещу 28.09%

Големият елиминационен маратон започна в неделя, 28 юни, с откриващия сблъсък между Канада и Южна Африка.