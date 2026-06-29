Любопитно

Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026

Изкуственият интелект на Opta обяви Франция за топ фаворит на Световното 2026, следвана от Аржентина и Испания. Прогнозите за елиминационната фаза обещават драма, рекордно африканско присъствие и няколко напълно непредвидими сблъсъка

29 юни 2026, 12:02
Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-големият футболен турнир на планетата навлиза в своята най-гореща фаза – елиминациите по терените в Северна Америка започват. По този повод изкуственият интелект на Opta направи детайлен анализ на схемата и разпредели точните математически вероятности за успех на всеки един от отборите.

Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира

География на елиминациите

В първия в историята 1/16-финален кръг (с участието на 32 отбора) географското разпределение е доста любопитно.

  • Европа очаквано държи най-голямото представителство с 13 национални отбора.
  • Голямата изненада е Африка, която класира рекорден брой от 9 отбора.
  • Южна Америка е представена от 5 състава.
  • Домакините от КОНКАКАФ имат 3 отбора, а Азия остава с 2.

Топ 10 на фаворитите за титлата

Световно първенство по футбол 2026: Кои държави се класираха

Според математическите прогнози, основният фаворит за златните медали е Франция с 18.66% шанс да вдигне трофея. Настоящият световен шампион Аржентина заема второто място с 16.26%, а Испания допълва челната тройка с 13.47%. Любопитното е, че нито един друг отбор извън топ 3 не преминава границата от 10% шанс за краен триумф.

Ето как изглежда десетката на суперкомпютъра:

  • Франция – 18.66%
  • Аржентина – 16.26%
  • Испания – 13.47%
  • Англия – 9.68%
  • Бразилия – 6.47%
  • Нидерландия – 5.11%
  • Португалия – 4.74%
  • Германия – 4.36%
  • Колумбия – 3.19%
  • Норвегия – 2.95%

Какво казват цифрите за 1/16-финалите?

Анализаторите изчислиха и шансовете на двойките за преминаване към 1/8-финалите. Най-изразени фаворити в своите мачове са Аржентина (близо 90% срещу дебютанта Кабо Верде), Испания (85.22% срещу Австрия) и Англия (84.04% срещу ДР Конго). Най-завързана и непредвидима се очертава битката между Австралия и Египет, където силите са изравнени.

Вероятност за класиране напред (по двойки):

  • Канада – Южна Африка: 68.29% срещу 31.71%
  • Бразилия – Япония: 68.94% срещу 31.06%
  • Германия – Парагвай: 78.58% срещу 21.42%
  • Нидерландия – Мароко: 61.17% срещу 38.83%
  • Кот д'Ивоар – Норвегия: 32.19% срещу 67.81%
  • Франция – Швеция: 81.46% срещу 18.54%
  • Мексико – Еквадор: 61.35% срещу 38.65%
  • Англия – ДР Конго: 84.04% срещу 15.96%
  • Белгия – Сенегал: 56.91% срещу 43.09%
  • САЩ – Босна и Херцеговина: 78.46% срещу 21.54%
  • Испания – Австрия: 85.22% срещу 14.78%
  • Португалия – Хърватия: 67.42% срещу 32.58%
  • Швейцария – Алжир: 65.21% срещу 34.79%
  • Австралия – Египет: 46.44% срещу 53.56%
  • Аржентина – Кабо Верде: 89.24% срещу 10.76%
  • Колумбия – Гана: 71.91% срещу 28.09%

Големият елиминационен маратон започна в неделя, 28 юни, с откриващия сблъсък между Канада и Южна Африка.

Източник: rbc.ua    
футболен турнир елиминации Opta математически прогнози световен шампион Франция Аржентина Испания статистически анализ футбол
Последвайте ни
От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси

Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 15 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 13 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 13 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Жена подпали дома на баща си в село Дебелт</p>

Жена подпали дома на баща си в село Дебелт, призна за палежа

България Преди 12 минути

Пожарът е унищожил напълно къщата и навеса, образувано е досъдебно производство

Първият трилионер в света на 55: Илон Мъск празнува с торта ракета

Първият трилионер в света на 55: Илон Мъск празнува с торта ракета

Любопитно Преди 53 минути

Първият трилионер в света Илон Мъск чукна 55 години с торта-лунна база и специално признание от Ники Минаж. Докато мисията му до Марс се бави, Мъск си пожела светло бъдеще за човечеството и продължи да превзема мрежата X

Сеул готви най-голямата AI инвестиция в историята си

Сеул готви най-голямата AI инвестиция в историята си

Свят Преди 1 час

Президентът И Дже-мьон обяви мащабен план за технологично развитие и нови фабрики за чипове

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Свят Преди 1 час

Водни ски, силен вятър и опасни течения доведоха до спасителна операция на бреговата охрана

<p>Ескортираха най-горещата фенка заради скандален тоалет на Мондиал 2026</p>

Моделът от OnlyFans Уенди Санчес предизвика масова истерия сред феновете на Мондиал 2026

Любопитно Преди 1 час

Колумбийската звезда привлече вниманието на медиите в Мексико и изпрати специално послание до Хамес Родригес

<p>Олег Невзоров: Работата на КУБ продължава</p>

Олег Невзоров: КУБ продължава работа, въпреки институционалните проверки

България Преди 1 час

Бизнесменът уверява, че проектите няма да бъдат спрени

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

България Преди 2 часа

Организацията иска приватизация, административна реформа и фискална дисциплина

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Любопитно Преди 2 часа

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират нетрадиционна сватба в музикалния Ню Орлиънс след годежа си през април. Междувременно певецът уплаши феновете, след като се задави с вода и падна на сцената по време на жегата на „Уембли“

<p>Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Това е кола, която не прилича на нищо друго на българския пазар, говорим за дизайна, естествено. Пробегът от 750 км с едно зареждане на батерията също е факт, заслужаващ нашето внимание

с

Добрина Марчева: Доверието на клиента се печели с постоянство

Любопитно Преди 2 часа

Как международните стандарти помагат на бизнеса да гарантира безопасност, проследимост и високо качество по цялата верига на доставки

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Свят Преди 2 часа

Украинските сили съобщиха за унищожени 82 дрона, докато руското министерство на отбраната твърди, че е свалило 209 украински безпилотни апарата.

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Технологии Преди 2 часа

Цените на чиповете за памет скочиха неколкократно през последните година-две заради огромното им търсене в центровете за данни за AI. Един от водещите производители обяви ,че не трябва да се надяваме това да се промени в обозримо бъдеще

Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

Любопитно Преди 2 часа

Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второ дете

,

Джон Кюсак на 60: "Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си"

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът, който изигра едни от най-емблематичните образи в киното, чукна 60. Вижте защо вечният аутсайдер отказа да бъде конформист, защо никога не се жени и как се превърна в защитник на Едуард Сноудън

<p>Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на децата, открити в автомобил в Кипър</p>

Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Свят Преди 3 часа

Трагедията е поредната, която разтърсва Европа на фона на продължаваща седмици рекордна гореща вълна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Свят Преди 3 часа

Доброволците от "Добробат" са помогнали на хиляди подобни семейства,

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Силвена Роу: Не показвам внуците си, това не е каприз, а отговорност

Edna.bg

Историята на Мистер Сенко оживява в нов документален филм

Edna.bg

Това вече е прекалено: заради провал на Световното - не пускат треньор в магазини и ресторанти

Gong.bg

Национален позор: президент иска да падат глави след отпадане от Мондиала

Gong.bg

Пробив на мантинела и удар в насрещното: Говори оцелял в катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"

Nova.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg