Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг

Е кстремната вълна от горещини, която продължава да измъчва голяма част от Европа, счупи исторически температурни рекорди и предизвика сериозен инфраструктурен хаос в Германия. Страната отчете най-топлата нощ в метеорологичната си история, след като живакът в термометрите достигна безпрецедентните 29,4 градуса Целзий, съобщи Германската метеослужба (DWD), цитирана от агенция ДПА.

Germany hit a record 106 degrees Fahrenheit on Saturday, provisional data from the national weather service showed, marking a new all-time high, the AFP reported. https://t.co/FeSfHGHKmq — CBS News (@CBSNews) June 27, 2026

По първоначални обобщени данни на синоптиците, абсолютният нощен рекорд е регистриран в Кубшуц, намиращ се в Източна Саксония. От метеорологичната служба подчертават, че подобни екстремни явления и продължителни горещи вълни в Германия зачестяват прогресивно през последните години. Данните категорично сочат, че средният брой на дните с необичайно високи температури (над 30 градуса) се е повишил значително вследствие на глобалните климатични промени.

Необичайният зной нанесе сериозен удар по градската инфраструктура на Лайпциг, където местните транспортни власти бяха принудени изцяло да спрат движението на трамваите. Първоначално градският транспорт бе преустановен снощи с план да бъде възстановен в 03:30 часа тази сутрин. Продължаващата жега обаче принуди Лайпцигската транспортна служба да удължи извънредната мярка поне до утре сутрин заради сериозни повреди по релсовия път и стрелките.

Източник: БТА/АР

Високите температури в източния германски град буквално са разтопили и слепили специалния асфалтов и бетонен уплътнител за фуги, разположен в зоните на стрелките и релсите в много ключови части от мрежата. От транспортната служба посочиха, че към момента трамваите не могат да се движат безопасно, като спирането засяга абсолютно всички линии в саксонския град. За да се компенсира блокираният транспорт, автобусите в града ще се движат по разписание, доколкото пътната обстановка позволява това.