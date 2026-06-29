Излязоха резултатите от НВО в края на 7. и 10. клас

М инистерството на образованието и науката (МОН) публикува резултатите от националното външно оценяване (НВО) в края на 7 и 10 клас.

Учениците и техните родители могат да направят справка ТУК .

Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието, посочват от МОН.

Крайният срок за публикуване на резултатите беше 1 юли 2026 г.