Свят

20 минути живот на фронта: Смразяващи данни за съдбата руските новобранци

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 юни 2026, 14:26
20 минути живот на фронта: Смразяващи данни за съдбата руските новобранци
Източник: iStock/GettyImages

П родължителността на живота на руските новобранци в бойните действия в Украйна е едва между 20 и 35 минути – доказателство за това колко бързо войските на Владимир Путин стават жертва на дезинформацията и воденето на война с дронове, според смразяващи доклади от Москва.

След като един войник бъде записан за участие в боевете, той може да очаква да живее едва от 10 дни до три седмици – от пристигането му на полигона за обучение до смъртта му в боя, според историка Питър Франкопан в авторска статия за „Foreign Policy“, цитиращ руски военни блогъри.

Тъй като кървавият конфликт в Украйна наближава границата от четири години и половина, руското военно ръководство отчаяно търси нови войници за месомелачката на Путин, пише The New York Post.

В края на 2025 г. руски служители твърдяха, че са наели повече от 420 000 нови войници за едногодишни военни договори, но дори държавните медии признават, че тези бройки са намалели с около 30% през тази година. Според военни блогъри Русия все още набира приблизително 800 до 1000 нови доброволци на договор на ден, като много от тях биват превеждани набързо през едва броени дни бойна подготовка.

Средните месечни жертви в момента надхвърлят 30 000 души, като различни западни източници определят общия брой на руските жертви на повече от 1 милион от началото на войната през февруари 2022 г. 

Русия, която има население от около 143 милиона души, в момента понася по осем жертви за всяка една от украинска страна според оценки, цитирани от Франкопан.

Поради затрудненията при намирането на свежи новобранци, на някои се предлагат бонуси при подписване в размер до 80 000 долара и до 140 000 долара опрощаване на дългове, за да се насърчат доброволците. За сравнение, средната месечна заплата в Русия е едва около 1000 долара на месец и много по-ниска в голяма част от отдалечените региони, където Путин набира войници.

Изключително високият брой на руските жертви се приписва на поразителния възход на военните дронове, които се превърнаха в най-ефективното оръжие на Украйна.

Украйна също така все по-често нанася удари по цели дълбоко в Русия, включително огромна атака срещу най-голямата петролна рафинерия в Москва през юни, която според съобщенията я е извадила от строя до следващата година.

Украинските дронове са намалили капацитета за рафиниране на петрол в Русия с около 700 000 барела на ден, по оценки на Ройтерс. Повече от половината региони в Русия в момента въвеждат режим на горивата – извънредно положение за третия по големина производител на горива в света.

Сега Русия харчи повече от половината от държавния си бюджет за армията, като експерти предупреждават, че икономиката на Путин е на ръба на колапса.

Един руски блогър, ветеран от войната в Украйна, подвизаващ се под името Александър Лунин, обвини руските командири, че редовно изтезават собствените си войници, и предупреди, че скоро може да избухне бунт. Във видеото Лунин поиска среща на живо в ефир с Путин и заяви, че ако това не се случи, „армията ще обърне оръжието си срещу Кремъл“, съобщи „Fortune“.

Но Франкопан, професор по глобална история в Оксфордския университет, заяви, че революцията е малко вероятна и вместо това Путин може да почувства, че има по-малко за губене, като ескалира конфликта. „Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни извън и вътре в Русия, докато Путин се опитва отчаяно да остане на повърхността“, написа той.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
война в Украйна руски новобранци жертви на войната военни дронове Владимир Путин руска икономика мобилизация военни престъпления Русия месомелачка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Излязоха резултатите от НВО в края на 7. и 10. клас

Излязоха резултатите от НВО в края на 7. и 10. клас

Кой е мексиканският „Батман“? Мистериозен отмъстител лепи крадци за стълбове с тиксо

Кой е мексиканският „Батман“? Мистериозен отмъстител лепи крадци за стълбове с тиксо

Гълъб Донев: Бюджет 2026 е стъпка към стабилизиране на публичните финанси

Гълъб Донев: Бюджет 2026 е стъпка към стабилизиране на публичните финанси

Изненадващ обрат: Никол Кидман и Кийт Ърбан се събират тайно в Париж

Изненадващ обрат: Никол Кидман и Кийт Ърбан се събират тайно в Париж

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 17 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 16 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 15 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След опустошителните земетресения: Европа изпраща десетки тонове помощи за Венецуела

След опустошителните земетресения: Европа изпраща десетки тонове помощи за Венецуела

Свят Преди 39 минути

Първият полет ще достави около 50 тона помощи, а Европейската комисия отпуска 5 млн. евро за пострадалите

Работник полетя от бетонна площадка в Русе

Работник полетя от бетонна площадка в Русе

България Преди 1 час

Мъжът е транспортиран в болница, а Инспекцията по труда е уведомена за случая

<p>Дърво премаза мъж край Казанлък - лекари&nbsp;се борят за живота му</p>

57-годишен мъж е с опасност за живота, след като дърво падна върху него край Казанлък

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в гората над село Долно Изворово, образувано е досъдебно производство

„Вашингтон има нужда от Европа“: Столтенберг отговори на Тръмп

„Вашингтон има нужда от Европа“: Столтенберг отговори на Тръмп

Свят Преди 1 час

Бившият генерален секретар на НАТО заяви, че европейските съюзници са ключови за сигурността на Съединените щати и призова за повече инвестиции в отбраната

Откриха боеприпас в двор на училище в Стара Загора

Откриха боеприпас в двор на училище в Стара Загора

България Преди 1 час

Полицията е отцепила района и е започнала действия по обезвреждане на опасната находка

Снимката е илюстративна

Капан на задната седалка: Къде свършва ловът за „вайръл“ клипове в такситата и какво казва законът за правата ни?

България Преди 1 час

Случаят с незаконен запис на момиче в такси взриви мрежите и припомни скандалите със скрити камери в Бургас. Къде са границите на личното пространство, кога заснемането се превръща в престъпление и как да защитим достойнството си според закона?

<p>След обещанието за &bdquo;чист старт&ldquo;: Искат одит на държавните финанси</p>

„Прогресивна България“ предлага одит на държавните финанси за периода 2020 - 2026 г.

България Преди 1 час

Константин Проданов съобщи, че в парламента са внесени проекторешения за възлагане на проверка от Сметната палата

Никола Цолов

Никола Цолов влиза във Формула 1? Експерти направиха смела прогноза

Любопитно Преди 1 час

Според анализаторите Ед Стро, Джон Нобъл и Скот Мичъл-Малм, българският талант е сериозен кандидат за място в „малкия“ отбор на „биковете“ – Рейсинг Булс

Сметката пристигна: Как Украйна и пазарите свиват „военната застраховка“ на Кремъл

Сметката пристигна: Как Украйна и пазарите свиват „военната застраховка“ на Кремъл

Свят Преди 2 часа

Петролът и златото, двата стълба на устойчивостта в Русия на Владимир Путин, се намират под все по-голям натиск

Промяната във външния вид на принц Джордж предизвика сериозна реакция

Промяната във външния вид на принц Джордж предизвика сериозна реакция

Любопитно Преди 2 часа

Бъдещият крал, на 12 години, придружи майка си, на 44 години, по време на посещение в базата на Кралските военновъздушни сили (RAF) Конингсби в Линкълншър, за да отбележат Деня на въоръжените сили на 27 юни

Пациентите няма да бъдат заложници: Гладната стачка в „Александровска“ доведе до проверка на МЗ

Пациентите няма да бъдат заложници: Гладната стачка в „Александровска“ доведе до проверка на МЗ

България Преди 2 часа

Министерството заявява, че няма да допусне риск за трансплантационната дейност и международната акредитация

,

„SOS Разтребители“ се изправят срещу миналото и една тежка семейна история

Любопитно Преди 2 часа

Новите герои на риалити формата на NOVA ще разчувстват целия екип

Дете спря движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му припадна зад волана

Дете спря движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му припадна зад волана

България Преди 2 часа

Детето овладяло автомобила, подало сигнал на 112 и успяло да спре в аварийната лента

БНБ: Спестяванията на домакинствата нараснаха с 19,3% за година

БНБ: Спестяванията на домакинствата нараснаха с 19,3% за година

България Преди 2 часа

Данните на БНБ показват над 84,9 млрд. евро депозити в неправителствения сектор

<p>Жена подпали дома на баща си в село Дебелт</p>

Жена подпали дома на баща си в село Дебелт, призна за палежа

България Преди 2 часа

Пожарът е унищожил напълно къщата и навеса, образувано е досъдебно производство

<p>Суперкомпютър изчисли шансовете за титлата на Мондиал 2026&nbsp;</p>

Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026

Любопитно Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Opta обяви Франция за топ фаворит на Световното 2026, следвана от Аржентина и Испания. Прогнозите за елиминационната фаза обещават драма, рекордно африканско присъствие и няколко напълно непредвидими сблъсъка

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

BET Awards 2026: Карди Би триумфира! Моден гаф и истинско шоу на червеният килим

Edna.bg

След 13 години любов: Кортни Кокс и Джони Макдейд се разделиха

Edna.bg

Големите битки на Мондиала

Gong.bg

Това вече е прекалено: заради провал на Световното - не пускат треньор в магазини и ресторанти

Gong.bg

МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Nova.bg

Без ремонти по пътищата към Черноморието и границата с Гърция през лятото

Nova.bg