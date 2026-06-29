П родължителността на живота на руските новобранци в бойните действия в Украйна е едва между 20 и 35 минути – доказателство за това колко бързо войските на Владимир Путин стават жертва на дезинформацията и воденето на война с дронове, според смразяващи доклади от Москва.

След като един войник бъде записан за участие в боевете, той може да очаква да живее едва от 10 дни до три седмици – от пристигането му на полигона за обучение до смъртта му в боя, според историка Питър Франкопан в авторска статия за „Foreign Policy“, цитиращ руски военни блогъри.

Тъй като кървавият конфликт в Украйна наближава границата от четири години и половина, руското военно ръководство отчаяно търси нови войници за месомелачката на Путин, пише The New York Post.

В края на 2025 г. руски служители твърдяха, че са наели повече от 420 000 нови войници за едногодишни военни договори, но дори държавните медии признават, че тези бройки са намалели с около 30% през тази година. Според военни блогъри Русия все още набира приблизително 800 до 1000 нови доброволци на договор на ден, като много от тях биват превеждани набързо през едва броени дни бойна подготовка.

Средните месечни жертви в момента надхвърлят 30 000 души, като различни западни източници определят общия брой на руските жертви на повече от 1 милион от началото на войната през февруари 2022 г.

Русия, която има население от около 143 милиона души, в момента понася по осем жертви за всяка една от украинска страна според оценки, цитирани от Франкопан.

Поради затрудненията при намирането на свежи новобранци, на някои се предлагат бонуси при подписване в размер до 80 000 долара и до 140 000 долара опрощаване на дългове, за да се насърчат доброволците. За сравнение, средната месечна заплата в Русия е едва около 1000 долара на месец и много по-ниска в голяма част от отдалечените региони, където Путин набира войници.

Изключително високият брой на руските жертви се приписва на поразителния възход на военните дронове, които се превърнаха в най-ефективното оръжие на Украйна.

Украйна също така все по-често нанася удари по цели дълбоко в Русия, включително огромна атака срещу най-голямата петролна рафинерия в Москва през юни, която според съобщенията я е извадила от строя до следващата година.

Украинските дронове са намалили капацитета за рафиниране на петрол в Русия с около 700 000 барела на ден, по оценки на Ройтерс. Повече от половината региони в Русия в момента въвеждат режим на горивата – извънредно положение за третия по големина производител на горива в света.

Сега Русия харчи повече от половината от държавния си бюджет за армията, като експерти предупреждават, че икономиката на Путин е на ръба на колапса.

Един руски блогър, ветеран от войната в Украйна, подвизаващ се под името Александър Лунин, обвини руските командири, че редовно изтезават собствените си войници, и предупреди, че скоро може да избухне бунт. Във видеото Лунин поиска среща на живо в ефир с Путин и заяви, че ако това не се случи, „армията ще обърне оръжието си срещу Кремъл“, съобщи „Fortune“.

Но Франкопан, професор по глобална история в Оксфордския университет, заяви, че революцията е малко вероятна и вместо това Путин може да почувства, че има по-малко за губене, като ескалира конфликта. „Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни извън и вътре в Русия, докато Путин се опитва отчаяно да остане на повърхността“, написа той.