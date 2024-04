Новият член на НАТО се подготвя за война с Русия

Ч ленството на Швеция в НАТО съсредоточи политическите умове в страната върху това как да защити енергийната си инфраструктура от заплахата от страна на Русия, съобщи Newsweek.

Миналия месец Стокхолм стана 32-ият член на алианса, след Финландия през април 2023 г. Присъединяването на скандинавските съседи беше стимулирано от заплахата за сигурността, представлявана от Москва, подчертана от нейната пълномащабна инвазия в Украйна.

Близостта на Швеция до Русия кара най-новия член на алианса да се замисли дали неговата инфраструктура може да понесе всяка атака от страна на Москва, предава Bloomberg.

Русия издава ядрено предупреждение към новия член на НАТО

Русия извърши широкомащабен обстрел, насочен към унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна, както и нанасяне на удари с дронове и ракети, насочени към електроразпределителни подстанции и трансформатори, потапяйки хората в мрак.

Анализ на мозъчния тръст “Център за европейска реформа” отбеляза загрижеността сред европейските политици относно използването на хибридни атаки от Москва и заплахите, които те представляват за критичната инфраструктура. Тези страхове се увеличиха след съобщенията за руско наблюдение на енергийната инфраструктура в Норвегия, Холандия и Белгия, каза мозъчният тръст.

9 942 мили електропроводи в Швеция, свързващи производството на север с южните градове чрез гори, оставят мрежата по-уязвима за саботаж, отколкото в други части на Европа, съобщи Bloomberg.

