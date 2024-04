Самолети на НАТО са вдигнати след масирани руски ракетни удари

С амолетите на НАТО бяха задействани, след като Русия нанесе мащабни ракетни удари по Украйна през нощта срещу четвъртък.

Полските военни обявиха, че се наблюдава "интензивна дейност на авиацията с далечен обсег на действие на Руската федерация, свързана с ракетни удари" в Украйна.

(Във видеото:Какви са сценариите за хода на войната в Украйна)

Пишейки в X, преди това Twitter, полските въоръжени сили добавиха:

"Моля, имайте предвид, че полски и съюзнически самолети оперират във въздушното пространство, което може да доведе до повишени нива на шум, особено в югоизточната част на страната".

"Стартирани са всички необходими процедури за осигуряване на безопасността на полското въздушно пространство, а DO RSZ (от полски: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych-бел.ред.) следи ситуацията непрекъснато."

От Newsweek уточняват, че са направили опит да се свършат с полските въоръжени сили за коментар.

Overnight, Russia fired more than forty missiles and about forty drones at Ukraine.



I thank everyone engaged in recovery efforts after the attack, as well as to every warrior of our air defense system who was on guard last night.



Some missiles and "Shahed" drones were… pic.twitter.com/Oxk78LTVj6