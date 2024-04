Подводна „хибридна война“ заплашва сигурността на 1 милиард души

С игурността на близо 1 милиард души в Европа и Северна Америка е застрашена от опитите на Русия да атакува уязвимите места на подводната инфраструктура, включително вятърни паркове, тръбопроводи и захранващи кабели, предупреди командир на НАТО.

Вицеадмирал Дидие Малетер, заместник-командващ на Съюзното морско командване на НАТО (Marcom), каза, че мрежата от подводни кабели и тръби, от които зависи захранването и комуникациите на Европа, не са изградени, за да издържат на „хибридната война“, водена от Москва и други противници на НАТО.

„Знаем, че руснаците са разработили хибридна война под морето, за да разрушат европейската икономика, чрез кабели, интернет кабели, тръбопроводи. Цялата ни икономика под морето е застрашена“, каза той.

🇫🇮Finnish Navy investigators find a damaged anchor on seabed near the broken Finnish-Estonian #Balticconnector gas pipeline.



The 🇨🇳Chinese-owned container ship MV Newnew Polar Bear was at the site around the time of the incident - seen later in the Port of 🇷🇺Arkhangelsk with… pic.twitter.com/Wtz5Bck1DU