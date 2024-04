Повечето европейци подкрепят присъединяването на Украйна към ЕС

У крайна е любимата страна кандидатка за присъединяване към ЕС за европейските гласоподаватели, разкрива ексклузивно проучване на IPSOS/Euronews, но разширяването на блока не е сред основните приоритети на гражданите преди европейските избори през юни следващата година

45 % от гласоподавателите в ЕС подкрепят присъединяването на Украйна към блока, докато 35% са открито против, а други 20% не са на мнение по въпроса, сочи проучване на Euronews/Ipsos, проведено сред 26 000 респонденти от 18 държавите членки са открили.

Разкъсаната от война страна и съседна Молдова подадоха кандидатурата си да станат членове на ЕС в рамките на седмици след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна в края на февруари 2024 г. и получи статут на кандидат за рекордно време. Оттогава лидерите на ЕС също се съгласиха да започнат преговори.

Majority of EU voters in favour of Ukraine joining the EU, exclusive IPSOS/Euronews poll finds #EUNews https://t.co/tOLIytRNW3

Преди войната перспективата Украйна да се присъедини към блока се смяташе за далечна, тъй като дотогава собствените им кандидатури на други страни от Западните Балкани бяха в застой от години.

Резултатите от анкетата за разширяване по държави показват, че доста благоприятното мнение на европейците за присъединяването на Украйна към ЕС е смесица от емоции, симпатии и политически реализъм.

Например 68% от финландците искат Украйна да се присъедини към ЕС. Финландия, която граничи с Русия, наскоро стана член на НАТО, отхвърляйки десетилетия неутралитет в процеса. Скандинавските стратези смятат, че постепенната интеграция на Украйна в ЕС в крайна сметка ще отслаби капацитета на Русия да се намесва в източните съседи на блока.

Следват ги Португалия и Испания, където преобладаващото мнозинство (68%) също е за присъединяването на Украйна.

Други скандинавски страни, включително Швеция и Дания, както и държави-членки, съседни на Украйна, като Полша и Румъния, също са ентусиазирани от перспективата.

Държавата-членка, която най-много се противопоставя на присъединяването на Украйна, е Унгария, където 54% ​​от респондентите са против подобен ход и само 18% са за.

Франция, въпреки категоричната подкрепа на президента Еманюел Макрон за Украйна срещу Русия, също е една от държавите-членки, където съпротивата срещу присъединяването на Украйна е най-силна.

На политическа партийна основа гласоподавателите на Зелените са най-благоприятни за отварянето на вратите на ЕС за Украйна, следвани от центристкия електорат на Голямата коалиция (ЕНП, Renews и S&D) и националистите от Европейските консерватори и реформатори. Гласоподавателите на крайнодясната група Идентичност и демокрация са открито против Украйна с 64% в противниковия лагер.

In favour of Ukraine's EU membership:



🇭🇺Hungary: 18%

🇸🇰Slovakia: 24%

🇨🇿Czechia: 29%

...

🇩🇪Germany: 40%

🇵🇱Poland: 56%

🇫🇮Finland: 68%

...

View the full list from the exclusive #IPSOS/Euronews poll👇https://t.co/sohUwVsBHh