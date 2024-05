"Понася лечението много добре": Близък до Кейт Мидълтън с разкрития за здравето ѝ

К ейт Мидълтън вижда светлината в края на тунела.

Принцесата на Уелс е „преобърнала процеса“, лекувайки се след поставената ѝ диагноза рак, според семеен приятел на Кейт.

„Голямо облекчение е, че тя понася лекарствата и всъщност се справя много по-добре“, заяви семейният приятел пред Vanity Fair във вторник.

Той добави, че здравната битка на Мидълтън е била „много предизвикателен и тревожен момент“ за кралските особи, но нейното непосредствено семейство и съпруг, принц Уилям, са се „сплотили около нея“.

42-годишната принцеса обяви през март, че е била диагностицирана с рак и е подложена на химиотерапия.

Тя не разкри какъв вид рак има, но сподели във видео съобщението си, че болестта все още е в „ранен стадий“.

Последната официална публична изява на Мидълтън беше през декември 2023 г. за коледната църковна служба .

Дворецът Кенсингтън обяви следващия месец, че тя е претърпяла „планирана коремна операция“ и ще бъде хоспитализирана.

Въпреки това, продължителното ѝ отсъствие от светлината на прожекторите разпали множество конспиративни теории за нейното здраве, които бяха спрени едва след като тя сподели диагнозата си със света.

Преди обявяването ѝ, принцесата беше забелязана навън само няколко пъти.

Първото ѝ виждане беше през март, когато беше заснета да седи на пътническата седалка на черен джип, докато майка й Карол Мидълтън шофираше близо до замъка Уиндзор.

