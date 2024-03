За първи път след операцията: Кейт Мидълтън се появи на публично място (СНИМКА)

У елската принцеса Катрин се появи на публично място за първи път след хоспитализацията си в средата на януари, съобщи АФП, позовавайки се на британски медии.

Медии публикуваха снимкa на Кейт Мидълтън, направенa близо до Лондон.

Kate Middleton spotted for the first time since her surgery following wild conspiracy theories https://t.co/iQIhbuq2rN pic.twitter.com/zdzR0l0zpn