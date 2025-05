Новата европейска ос: Съюз без Мелони пренарежда фронта за Украйна

Н а фона на усилията за прекратяване на конфликта в Украйна все по-често лидерите на четири европейски държави – Германия, Франция, Великобритания и Полша – попадат във фокуса на вниманието. Съвместните изяви на тези страни в разговори както с президента Володимир Зеленски, така и с американския лидер Доналд Тръмп и общите призиви, с които те излизат към Русия, показват признаци за възникване на нова европейска ос, настояваща за единство на Запада и тясна координация със САЩ.

Един от най-ярките случаи, в които пролича това обединение, беше на срещата на Европейската политическа общност (ЕПО) в петък в албанската столица Тирана. Тогава визираните европейски лидери поеха инициатива и се опитаха да покажат единство с Тръмп в подкрепа на усилията да бъде прекратен конфликтът в Украйна, отбелязва Франс прес.

Държавните и правителствени ръководители на четирите европейски сили се събраха на среща в кулоарите на форума в Тирана точно след приключването на състоялите се успоредно с тиранската среща първи от 2022 г. преки преговори между Русия и Украйна за мир в Истанбул. След това те се обадиха на Тръмп, за да изложат пред него вижданията си и заедно да координират следващите стъпки.

В разговора участваха Еманюел Макрон, Киър Стармър, Фридрих Мерц и Доналд Туск, същата група, която седмица по-рано посети Киев в израз на подкрепа, като тогава отново имаха телефонен разговор с Тръмп за сближаване на становищата, отбелязват агенциите.

„Недопустимо е Русия и президентът Владимир Путин за втори път да не откликват на исканията (за незабавно спиране на огъня), отправени от американците и подкрепени от европейците и украинците“, каза Макрон след разговора пред репортери. „Продължаваме да се борим за мир, продължаваме да подкрепяме президента Зеленски и да се координираме тясно със САЩ.“

По думите на френския лидер европейските партньори обсъждат с Вашингтон нови санкции срещу Русия, ако тя продължи да отказва да спре огъня. Позицията на Москва е, че на този етап не може да приеме безусловно прекратяване на бойните действия, тъй като има отворени въпроси, които трябва да бъдат изчистени.

Стармър също подчерта пред журналисти, че европейците и Тръмп „внимателно сближават и съгласуват позициите си и ще продължат да го правят и занапред“.

Подобно на Макрон той и Туск определиха руското становище като „недопустимо“, докато Мерц изрази „силно разочарование“, че истанбулските преговори – на които Путин не отиде и вместо това изпрати делегация на по-ниско равнище – не са довели до спиране на огъня.

„Посланието е ясно. Русия не показва никаква добронамереност“, каза полският премиер. „Ще продължим да работим заедно“, добави той и подчерта, че „основната задача сега е да се запази пълно единство между европейските и американските партньори по украинския въпрос.“

На преговорите в Истанбул Русия и Украйна се договориха да разменят военнопленници и да обменят идеи за евентуално примирие и евентуална среща между Зеленски и Путин – но знаци за по-значителен напредък към договарянето на край бойните действия така и не дойдоха от турския мегаполис, отбелязва Франс прес.

В последните седмици Вашингтон показва все по-голямо раздразнение от Русия, като САЩ същевременно възстановиха диалога с Украйна, включително чрез сключването на споразумение за украинските залежи на редкоземни метали, за което Киев се надява да гарантира непрекъснатостта и за в бъдеще на американската военна помощ.

Европейските партньори ясно показаха, че искат да спомогнат този завой в политиката на Вашингтон да остане траен, допълва Франс прес.

ГОЛЕМИЯТ ОТСЪСТВАЩ

Междувременно в Тирана Макрон обвини италианския премиер Джорджа Мелони, че разпространява подвеждаща информация за срещите около Украйна, предаде ДПА.

По-конкретно става дума за нейни изявления по въпроса защо не е била сред участниците в последните срещи между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

Макрон посочи, че с информацията трябва да се борави отговорно, и добави, че вече има достатъчно дезинформация от страна на Русия. Той заяви, че срещите, които се визират, са били организирани с цел да се постигне спиране на огъня и траен мир в Украйна. Нито за миг не е ставало дума за разполагане на войски и други подобни неща, каза той.

По-рано Мелони обясни изпадането на Италия в ролята на "големия отсъстващ" от разговорите с думите, че понастоящем страната ѝ няма никакво намерение да изпраща войски в Украйна за гарантиране на спазването на евентуално мирно споразумение. "Няма смисъл да участваме във формати, преследващи цели, които изрично сме казали, че не споделяме", посочи тя.

Допреди това към четирите европейски сили често се присъединяваше и Италия, формирайки заедно с тях така наречения дипломатически формат на Европейската петорка, или Е-5.

СЪОБЩЕНИЕ, ЧЕ ИТАЛИЯ НЕ Е ПРИОРИТЕТ ЗА ГЕРМАНИЯ РАЗБУНИ ДУХОВЕТЕ

Сякаш в потвърждение на утвърждаването на формата на четворката на мястото на петорката медийно съобщение, че германското правителство е понижило равнището на дипломатическа важност на отношенията с Италия, предизвика остро негодувание в Рим, в навечерието на първото посещение на Апенините на новия канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА.

В четвъртък консервативният всекидневник "Велт" съобщи, че в една от черновите на коалиционното споразумение между партньорите в новото управление на Германия е било записано, че Италия е важен партньор и част от разширената европейска ос, наред с Франция и Полша.

В окончателния вариант на документа обаче Рим вече не се споменава в този контекст. Според вестника промяната вероятно е направена по настояване на коалиционните партньори на Мерц от Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Няколко високопоставени италиански политици изразиха недоволство от новината.

"Това е антиевропейско решение от страна на германските социалдемократи", каза външният министър Антонио Таяни.

Говорител на германското Министерство на външните работи опроверга публикацията и добави, че Италия е добре дошла в така наречения формат Ваймар+.

Рим наскоро се включи в няколко заседания на групата, която е разширен вариант на дипломатическия форум "Ваймарски триъгълник", включващ Германия, Франция и Полша.

Говорителят не коментира развитието на коалиционното споразумение.

Заместник правителственият говорител Щефен Майер подчерта, че Италия е висок приоритет за федералното правителство и че Берлин поддържа "много тясна връзка" с Рим в рамките на широк набор от формати.

Помолен да коментира темата, говорител на ГСДП каза, че Италия е "важен партньор", и добави, че въпросът не е играл никаква роля при обсъжданията на коалиционното споразумение между главните преговарящи.

Сътрудничеството между двете страни със сигурност е било във фокуса на съботните разговори между Мелони и Мерц в Рим, отбелязва ДПА.

