Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища

С лучвало ли ви се е да се събуждате, облени в студена пот заради кошмар? Или да прекарате сутринта в странно настроение след като сте сънували странен сън предната нощ?

Разбираемо е, че повечето от нас не са склонни да се спират твърде дълго на сънищата си –

въпреки вековете на изследвания, все още не е напълно разбрано защо изобщо сънуваме.

И все пак, тъй като средностатистическият човек има между три и пет сънища на нощ, психолозите и невробиолозите имат редица теории, които да предложат за това защо сънуваме и какво могат да означават сънищата ни.

Разгледайте нашата галерия, за да разберете възможното тълкувание на най-често срещаните сънища.