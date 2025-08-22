Любопитно

Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища

Средностатистическият човек има между три и пет сънища на нощ

22 август 2025, 12:55
Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища
Източник: iStock/Guliver Images

С лучвало ли ви се е да се събуждате, облени в студена пот заради кошмар? Или да прекарате сутринта в странно настроение след като сте сънували странен сън предната нощ?

Разбираемо е, че повечето от нас не са склонни да се спират твърде дълго на сънищата си –

въпреки вековете на изследвания, все още не е напълно разбрано защо изобщо сънуваме.

10 често срещани сънища и какво могат да означават
10 снимки
бебе момче момченце
усмивка жена зъби
жена кутия капан
пари щастие тъга

И все пак, тъй като средностатистическият човек има между три и пет сънища на нощ, психолозите и невробиолозите имат редица теории, които да предложат за това защо сънуваме и какво могат да означават сънищата ни.

Разгледайте нашата галерия, за да разберете възможното тълкувание на най-често срещаните сънища.

Източник: Stars Insider    
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
