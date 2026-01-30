Свят

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Това заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън

30 януари 2026, 09:59
Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Жълт код за валежи и застудяване в петък

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава

След свлачището в Сицилия град виси на ръба:

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

Н ова Зеландия е решила да не приема поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване към неговия Съвет за мир, заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън, цитиран от световните агенции.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Тръмп учреди Съвета за мир миналата седмица, първоначално с цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но според него органът трябва да играе и по-широка роля, засягаща и други глобални сили. Той покани десетки световни лидери да се присъединят към новия орган. И докато държави от Близкия изток като Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и големи развиващи се страни като Индонезия, се включиха в Съвета, други световни сили и традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Лъксън заяви, че решението Нова Зеландия да се присъедини към Съвета е заради неговия сегашен вид.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс добави в публикация в социалната мрежа X, че редица държави, особено от региона, вече са поели активна роля в работата на съвета по въпроса за Газа и че Нова Зеландия не би добавила значителна допълнителна стойност към това.

Санчес към Тръмп: Оценяваме поканата, но ще я отклоним

Питърс допълни, че като водещ основател и дългогодишен поддръжник на Организацията на обединените нации е важно дейността на Съвета да бъде допълваща и съвместима с Устава на ООН.

"Това е нов орган и имаме нужда от яснота по този въпрос, както и по други въпроси, свързани с неговия обхват – сега и в бъдеще“, подчерта Питърс.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
нова зеландия съвет мир тръмп
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Преди 4 дни
Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 7 минути

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 7 минути

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 23 минути

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 27 минути

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Технологии Преди 35 минути

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

България Преди 36 минути

Арестуваните вече са 19

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

България Преди 39 минути

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 42 минути

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Любопитно Преди 55 минути

На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости

Какво всъщност пием? Скритите опасности в чаша чай

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване на учени от Университета в Бирмингам разтърси почитателите на напитката

<p>Наводнени пътни участъци в Хасковска област: Каква е ситуацията</p>

Движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област е възстановено

България Преди 1 час

Залети от вода след обилните валежи бяха път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция, и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Свят Преди 1 час

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

България Преди 1 час

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 2 часа

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Любопитно Преди 2 часа

От почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи

