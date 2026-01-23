Мадрид: Испания няма да се включи в Съвета за мир на Тръмп

И спанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му няма да се включи в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, инициатива, подкопаваща според критици ООН, предаде ДПА.

"Оценяваме поканата, но ще я отклоним", каза Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. "Правим това основно и най-вече в името на последователността", посочи испанският лидер и добави, че решението е в съответствие с многостранния (мултилатералния) ред, системата на ООН и международното право.

Премиерът на иберийската страна добави като аргумент и че това тяло "не включва Палестинската автономна власт".

𝗔𝗟-𝗤𝗨𝗗𝗦 𝗔𝗟-𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜 (Londres) — Pedro Sánchez refuse de rejoindre le “Conseil de la paix” de Trump, dénonçant un projet incompatible avec l’ONU et le droit international. L’Espagne insiste sur la cohérence avec le multilatéralisme et critique l’absence de représentation… pic.twitter.com/AE7aRqGe4J — Mohammed Afiri (@Afiri1789) January 23, 2026

Вчера Тръмп официално даде началото на Съвета в кулоарите на Световния икономически форум в швейцарския алпийски курорт Давос. Това стана на церемония по подписване на устава, в която участие взе пъстра и изненадваща група страни.

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха публично. Засега Унгария и България са единствените подписали членове на ЕС, отбелязва ДПА.

Сред другите страни, положили подписа си, са Аржентина, Израел и Саудитска Арабия.

Два от най-големите противници на Вашингтон Русия и Китай са поканени, но засега не са поели твърд ангажимент.

Първоначалният замисъл на Тръмп за Съвета бе да организира и ръководи възстановяването на ивицата Газа след войната между Израел и палестинското движение "Хамас".

Но след това той лансира по-амбициозна идея структурата да решава кризи и конфликти по целия свят. По думите на Тръмп на вчерашната церемония тя "може да разпростре дейността си" и отвъд Газа.

Според много анализатори подобно предложение е атака срещу ООН, организация, която Тръмп казва, че уважава твърде много, но която многократно е критикувал, че не се справя в решаването на конфликти.