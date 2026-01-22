Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

Защо Дейвид и Виктория Бекъм се притесняват от предбрачния договор на Бруклин и Никола Пелц

Д оналд Тръмп обяви, че „много велики хора“ искат да се присъединят към неговия Съвет за мира, но редица световни лидери очевидно се притесняват, че спорната инициатива може да подкопае Организацията на обединените нации, предава „Скай Нюз“.

Първоначално замислена като малка група, която да наблюдава прекратяването на огъня в Газа, инициативата се превърна в нещо много по-амбициозно. На сцена в Давос в четвъртък, Тръмп приветства „много вълнуващ ден, отдавна подготвян“, като покани държавни лидери да подпишат устава на организацията. Около 60 държави бяха поканени да се присъединят, първоначално на цена от милиард долара за всяка, ако искат да бъдат постоянни членове.

Тръмп обяви, че ще бъде първият председател на съвета - позиция, която той може да заема докато е жив, според плановете му.

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

В Съвета за мир засега влизат общо 22 държави освен САЩ - Аржентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан и Виетнам.

Единствените членки на ЕС в списъка са България и Унгария, като българският парламент все още не е одобрил присъединяването на страната към инициативата.

Новата международна органзация се оформи след американските военни удари срещу Венецуела и заплахите на президента на САЩ да поеме контрол над Гренландия и да се намеси в Иран.

Уставът на Съвета за мира гласи, че неговият председател, Тръмп, ще има широки изпълнителни правомощия, включително правото да налага вето върху решения и да отстранява членове, при спазване на някои ограничения.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Белият дом избра държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, както и бившия британски премиер Тони Блеър, за членове на учредителния изпълнителен съвет на инициативата. Въпросите относно това какви ще бъдат правомощията на Съвета за мира и как ще работи той, остават неизяснени, което кара много държави да се колебаят да отговорят на поканите на Тръмп. Други повдигат въпроси защо руският президент Владимир Путин и авторитарни лидери изобщо са били поканени да се присъединят. Каква е ролята им в Газа?

По-рано този месец администрацията на Тръмп обяви, че е в ход втората фаза от мирния план за Газа, която „започва пълната демилитаризация и реконструкция“. Съгласно плана, орган, съставен от 15 палестински лидери, ще бъде натоварен с огромната задача да управлява Газа ежедневно, като в крайна сметка ще докладва пред Съвета за мира.

Кой ще бъде в Съвета за мира? Около 60 държави са поканени да се присъединят, като около 35 са се съгласили, каза висш служител от администрацията на Тръмп. Реално обаче на учредителната сесия участваха лидерите на 23.

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Редица европейски държави отказаха поканата. Сред тях са Норвегия, Швеция и Франция, докато министърът на икономиката на Италия Джанкарло Джорджети заяви, че присъединяването към група, водена от лидер на друга държава, би нарушило конституцията на страната.

„От една страна, Съветът не съответства на първоначалния мандат за Газа, който дори не е споменат, а от друга страна, в учредителния акт има елементи, които противоречат на Устава на ООН“, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо.

Във Великобритания външният министър Ивет Купър каза, че правителството ѝ е загрижено, че руският президент Путин е поканен да се присъедини, и че Великобритания няма да участва в церемонията по подписването.

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Нито Русия, нито Китай са казали дали ще приемат поканата, като Тръмп обяви, че Путин е приел, но руският президент отрече и посочи, че Кремъл разглежда предложението.

Въпреки критиките относно ефективността на Организацията на обединените нации през последните години, няма единодушно желание за създаване на орган, който би могъл да я замести.

Тръмп обяви, че Съветът за мира ще замени някои от функциите на ООН. Според него ООН „не е била много полезна“ и „никога не е реализирала пълния си потенциал“. Но той също така каза, че трябва да я има, „защото потенциалът ѝ е толкова голям“.