Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Новата мирна инициатива на Тръмп събира както съюзници, така и авторитарни режими, но разделя Запада и засилва опасенията, че подкопава ролята на ООН

27 януари 2026, 10:02
Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп покани десетки световни лидери да се присъединят към инициативата му „Съвет за мир“, насочена към разрешаване на глобални конфликти, но дипломати казват, че това може да навреди на работата на Организацията на обединените нации, съобщава Reuters.

Докато някои традиционни съюзници на САЩ реагираха предпазливо и в няколко случая отхвърлиха предложението на Тръмп, други, включително държави, които отдавна имат обтегнати отношения с Вашингтон, като Беларус, го приеха.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп 

Тръмп за първи път предложи създаването на Съвет на мира миналия септември, когато обяви плана си за прекратяване на войната в Газа. По-късно той ясно заяви, че правомощията на съвета ще бъдат разширени отвъд Газа, за да се справят с други конфликти по света.

Президентът на САЩ ще бъде първият председател на борда, а той ще бъде натоварен със задачата да насърчава мира по света и да работи за разрешаване на конфликти, според копие от проекта за харта, видян от Ройтерс.

Държавите членки ще бъдат ограничени до тригодишни мандати, освен ако не платят по 1 милиард долара за финансиране на дейностите на съвета и не получат постоянно членство, се казва в устава.
Белият дом назначи държавния секретар на САЩ Марко Рубио, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, бившия британски премиер Тони Блеър и зетя на Тръмп Джаред Кушнър за членове на учредителния изпълнителен съвет на инициативата.

Кои държави досега са приели поканата на Тръмп?

Високопоставен служител на Белия дом заяви в сряда, че около 35 световни лидери досега са се ангажирали да се присъединят към Съвета за мир от около 50-те изпратени покани.

Сред тях са съюзници от Близкия изток като Израел, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства , Бахрейн, Йордания, Катар и Египет. Членките на НАТО Турция и Унгария, чиито националистически лидери са изградили добри лични връзки с Тръмп, също са се съгласили да участват, както и Мароко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай и Виетнам.

Други, които са приели, са Армения и Азербайджан, които постигнаха мирно споразумение с посредничеството на САЩ миналия август след среща с Тръмп в Белия дом.

По-противоречивото е, че беларуският президент Александър Лукашенко , дълго време отбягван от Запада заради лошите показатели на страната му по отношение на правата на чвека и подкрепата му за войната на Русия в Украйна, прие поканата на Тръмп, което идва на фона на по-широко сближаване между Вашингтон и Минск.

Русия, чиито хладни отношения с Вашингтон също се подобриха значително, тъй като Тръмп се обръща към президента Владимир Путин, докато обвинява Киев в блокиране на усилията за прекратяване на войната в Украйна , все още не е заявила дали ще се присъедини към Съвета на мира.

Нито пък Китай , който често е бил в конфликт с Тръмп, но наскоро сключи деликатно търговско примирие.
Русия и Китай са членове на Съвета за сигурност на ООН с право на вето, така че е вероятно да бъдат предпазливи по отношение на всякакви инициативи, които биха могли да се възприемат като подкопаващи властта им в световната организация.

Тръмп, който често е критикувал ООН като неефективна, омаловажи тази седмица опасенията, че може да иска неговият Съвет да замени световната организация, казвайки: „Вярвам, че трябва да позволите на ООН да продължи, защото потенциалът е толкова голям.“

Кои държави са отказали да се присъединят или все още не са поели ангажимент?

Инициативата „Съвет за мир“, която идва на фона на нарастващ трансатлантически разрив относно Гренландия , тарифите и други въпроси, предизвика предпазлива реакция от някои близки съюзници на САЩ, които често се чувстват неудобно от войнствения, едностранен подход на Тръмп към международната дипломация, поставящ Америка на първо място.

Норвегия и Швеция отказаха поканата му, докато министърът на икономиката на Италия Джанкарло Джорджети заяви, че присъединяването към борда изглежда проблематично. Италианският всекидневник Il Corriere della Sera съобщи, че присъединяването към група, водена от лидер на една държава, би нарушило конституцията на Италия.

Франция също възнамерява да откаже поканата, съобщи източник, близък до президента Еманюел Макрон, което накара Тръмп да заплаши да наложи 200% мита на френските вина и шампанско, освен ако Париж не се присъедини към неговия съвет.

Канада заяви, че е дала „принципно“ съгласие да се присъедини, но че подробностите все още се уточняват.

Други ключови съюзници на САЩ, включително Великобритания, Германия и Япония, все още не са заели ясна публична позиция, въпреки че говорител на германското правителство заяви, че канцлерът Фридрих Мерц няма да присъства на церемонията по подписване на устава на борда в четвъртък на Световния икономически форум в Давос.

Украйна заяви, че нейните дипломати проучват поканата, но президентът Володимир Зеленски заяви, че му е трудно да си представи да бъде част от какъвто и да е съвет с Русия след четири години война.
Папа Лъв , първият американски понтифик и критик на някои от политиките на Тръмп, е поканен да се присъедини към съвета и оценява предложението, съобщи Ватикана в сряда.

Какви правомощия ще има съветът?

През ноември Съветът за сигурност на ООН възложи на Съвета за мир да действа само до 2027 г. и да бъде фокусиран единствено върху Газа. Русия и Китай се въздържаха, оплаквайки се, че резолюцията, изготвена от САЩ, не дава на ООН ясна роля в бъдещето на Газа.

Резолюцията приветства създаването на Съвета на мира като преходна администрация, „която ще определи рамката и ще координира финансирането за реконструкцията на Газа“ съгласно мирния план на Тръмп, докато Палестинската администрация не се реформира задоволително.

Той също така упълномощи Съвета за мир да разположи временни Международни стабилизационни сили в Газа. Съветът е длъжен да докладва на 15-членния Съвет за сигурност на всеки шест месеца за напредъка си.

Отвъд Газа остава неясно какви правни правомощия или инструменти за прилагане ще има Съветът за мир или как ще работи с Организацията на обединените нации и други международни организации.

В устава на Съвета се казва, че неговият председател, Тръмп, ще има широки изпълнителни правомощия, включително правото да налага вето върху решения и да отстранява членове, при спазване на някои ограничения.

Според устава си, Съветът ще изпълнява „функции по изграждане на мир в съответствие с международното право“.

Източник: Reuters    
